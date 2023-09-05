أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أنه بدءًا من 19 سبتمبر الجاري ستُلعب جميع المباريات بين المنتخبات والأندية التابعة للاتحادين السعودي والإيراني لكرة القدم بنظام الذهاب والإياب.
وقد جاء هذا التطور في أعقاب الاتفاق بين الاتحادين السعودي والإيراني اليوم، الذي تم إعلام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بخصوصه.
وقبيل هذا الاتفاق بين الاتحادين كانت جميع المباريات التي تجمع المنتخبات والفرق السعودية والإيرانية تقام على ملاعب محايدة، وذلك بحسب القرار الصادر عام 2016م عن لجنة المسابقات والمكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الذي رحب بدوره بهذه الخطوة التاريخية، التي تعكس التزام الاتحادين السعودي والإيراني لكرة القدم بتوطيد العلاقات داخل مجتمع كرة القدم في كلا البلدين، بشكل يسمح للأندية باستضافة المباريات على ملاعبها، وزيارة ملعب الفريق المقابل في المباريات الخارجية، مما يزيد من مستوى التفاعل وخبرة المتعة للجماهير واللاعبين.
وأكد الاتحاد القاري أنه مع اعتماد إقامة المباريات بنظام الذهاب والإياب بين أندية الاتحادين السعودي والإيراني لكرة القدم، ابتداء من 19 سبتمبر الجاري، سيلتزم التزامًا كاملاً بتوفير أعلى معايير الأمن والسلامة لجميع أطراف اللعبة في هذه المباريات، مع تأمين الموافقات اللازمة من اللجان المعنية.