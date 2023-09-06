قال وزير الثقافة الفلسطيني عاطف أبو سيف إن المعرض هذا العام “يقام في الذكرى الخامسة والسبعين للنكبة” وسيرفع شعار “من النكبة إلى الدولة.. باقون”.
وأضاف الوزير “تشارك معنا هذا العام 390 دار نشر عربية ومحلية من الأردن ومصر ولبنان والمغرب وسوريا والعراق والكويت والإمارات وتونس والسعودية بجانب توكيلات مشاركة من دول أجنبية مثل تركيا وبريطانيا وكندا وإيطاليا”.
وتابع قائلا “يضم المعرض أكثر من 61 ألف عنوان كتاب ضمن مساحة كلية تجاوزت 6500 متر مربع”.
وأشار الوزير إلى أن هذه الدورة “تعتبر الأكبر والأضخم في تاريخ دورات معرض فلسطين للكتاب”.
وقال “فضلا عن دور النشر، يستضيف المعرض أربعة أجنحة رسمية لأربع دول عربية هي الأردن والكويت وسلطنة عمان والمغرب، بجانب أجنحة لعدد من المؤسسات الحكومية والمراكز المحلية”.
كما ذكر أبو سيف أن المعرض يضم فضاءات ثقافية متنوعة حيث تحمل قاعة الندوات والفعاليات هذا العام اسم الكاتبة الراحلة سلمى الجيوسي “التي أسهمت عبر كتاباتها المتنوعة في إثراء المكتبة العربية والفلسطينية بمراجع ومؤلفات ستظل علامة فارقة في ثقافتنا”.
وإلى ذلك، قال إن برنامج المعرض الممتد إلى غاية 17 أيلول/سبتمبر يشمل عقد ندوتين يوميا حول مواضيع مختلفة بمشاركة مجموعة كبيرة من العلماء والباحثين والكتاب والمثقفين الفلسطينيين.
وستتناول هذه الندوات قضايا التعليم العالي الفلسطيني وحقوق الملكية الفكرية والسينما وتجارب المسرح الفلسطيني والأغنية الشعبية والتراث الثقافي المادي وغير المادي وسبل حمايته والصحافة الفلسطينية.
وتجدر الإشارة أيضا إلى أن المعرض سيخصص زاوية للشاعر الفلسطيني زكريا محمد الذي رحل في آب/أغسطس الماضي عن 73 عاما وأخرى للفن التشكيلي يتم من خلالها افتتاح معرض لأحد الفنانين والفنانات الفلسطينيين يوميا كما تستكون هناك زاوية للمسرح وفعاليات للزجل الشعبي والدبكة.