تشنغتشو 5 سبتمبر 2023 (شينخوا) غادر أسطول مكون من 87 حافلة مطار من تصنيع شركة يوتونغ الصينية الرائدة في صناعة الحافلات، مدينة تشنغتشو بمقاطعة خنان وسط الصين أمس (الاثنين)، متوجها إلى المملكة العربية السعودية.
وتعد تلك الحافلات التي تنتجها يوتونغ أكبر طلبية يتم تصديرها إلى الخارج.
ويؤثر المناخ الصحراوي في المملكة العربية السعودية، والذي يتسم بشدة الحرارة والجفاف وقلة هطول الأمطار على مدار العام، بشكل كبير على أداء المركبات.
وقال وو تاو، رئيس قطاع الإدارة المختصة بتصنيع حافلات المطار لدى شركة يوتونغ، إنه بفضل هيكل الجسم الفريد والتكنولوجيا المتقدمة المضادة للتآكل، يمكن لحافلات المطار من تصنيع يوتونغ، الحفاظ على متانتها حتى بعد السير لفترة طويلة في ظروف شديدة الحرارة.
وباعتبارها أكبر مورد لحافلات المطارات في الصين، طورت شركة يوتونغ نقاط قوة أساسية عبر سلسلة القيمة بأكملها بدءا من البحث والتطوير والإنتاج والمبيعات إلى خدمات ما بعد البيع، وفقا لما ذكره تشاو هوان، العامل بقسم تصنيع تلك الحافلات.
وأضاف تشاو أنه يتم الآن تصدير منتجات شركة يوتونغ إلى أكثر من 20 دولة، بما في ذلك جزر المالديف وإسبانيا وبريطانيا، وتوفر خدمات حافلات المطار في 67 مطارا