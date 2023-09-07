محمد الشحات – الوكاد
كشف ختام اجتماعات الرئاسة الإقليمية للأولمبياد الخاص الدولي للشرق
الأوسط وشمال افريقيا والتي اختتمت أعمالها بالقاهرة عن انجاز عالمي جديد
ينتظر السعودية من خلال مشاركتها في الألعاب العالمية الشتوية التي
تستضيفها إيطاليا في مدينة تورينو في الفترة من 8 إلى 16 مارس 2025.
وتشهد مشاركة 2500 لاعبا و625 مدربًا و3000 متطوع وآلاف الأشخاص بما في
ذلك الطاقم والعاملين الطبيين وأفراد الأسرة ووسائل الإعلام والضيوف
والمندوبين وأكثر من 300000 متفرج.
وكانت السعودية قد شاركت في الألعاب العالمية الشتوية بالنمسا 2017 من
خلال 8 لاعبين شاركت بهم في رياضتين الجري على الجليد والتزلج السريع،
وبلغ حجم البعثة 11 فرادا، من بين 289 مشاركاً مثلوا 16 دولة من المنطقة
هي مصر، الإمارات، السعودية، البحرين، العراق، سورية، الأردن، لبنان،
ليبيا، تونس، المغرب، الجزائر، فلسطين، قطر، إيران، عمان شاركوا في 4
رياضات الهوكي الأرضي، التزلج السريع، اختراق الضاحية، الجري على الجليد،
من بين الرياضات السبع التي تشهدها الألعاب، كما شاركت المنطقة في مؤتمر
الشباب من خلال لاعب ومرافق، بالإضافة إلى مشاركة عدد من عائلات اللاعبين
في مؤتمر العائلات والأسر، ومن المعروف ان الألعاب الشتوية 2021 التي كان
من المقرر اقامتها في كازان الروسية قد الغيت بسبب استمرار تفشى جائحة
كورونا .
كما استعرضت الاجتماعات التي ترأسها المهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس
الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي بحضور جميع أعضاء الرئاسة الإقليمية د.
عماد محي الدين، مدير عام الرياضة والتدريب، ود. شريف الفولي مدير عام
الألعاب والمسابقات، ونيبال فتوني مدير عام المبادرات، ومها يعقوب مدير
الموازنة والموارد البشرية، رغدة مصطفى مدير المنح والاعتماد القانوني،
ونهلة شاكر المدير الإداري، وليلة الشناوي مدير البرامج الصحية حصه
الزرعوني مدير الاتصالات وتطوير الشراكة، ونهى جاب الله مدير إعداد
القادة من اللاعبين، مروة رمضان مدير برنامج المدارس، نادين أبو جبل
مدير وسائل التواصل الاجتماعي وسلمى فهمى، وكلا من موظفي الاستقبال
اللاعبين دينا جلال، ومحمد جاب الله، و أحمد القرقاوي – المركز العالمي
للأولمبياد الخاص – مدير الاتصالات والتوعية والشراكة، حيث استعرضوا
إنجازات الامارات في الألعاب العالمية الصيفية التي أقيمت شهر يونيو2023
بالعاصمة الألمانية برلين ، والتي قام بإعدادها كلا من د. عماد محى الدين
، ود. شريف الفولى، حيث حققت السعودية 46 مركزا في هذه الألعاب عبارة عن
ذهبية وفضية وبرونزية وشارات مشاركة من الرابع حتى الثامن، وجاءت
الذهبيات عن طريق ألعاب القوى الوثب الطويل والعدو 800م، والتتابع 4 ×
100 م والعدو 400م والبولينج زوجي سيدات، والبولينج فردي سيدات، وكرة
طائرة موحدة رجال، والجودو سيدات،
أما الفضيات فكانت في الكرة السلة 5×5 للرجال، وكرة السلة الموحدة،
والجودو رجال، ورفع أثقال سيدات، وسباحة 50م ظهر، والسباحة 100م حرة،
ألعاب القوى الوثب الطويل،
وأما الميداليات البرونزية جاءت في البولينج فردي سيدات، وكرة القدم (7
لاعبين) سيدات، والريشة الطائرة فردي سيدات، ومسابقة كرة اليد للسيدات،
ورفع الأثقال رجال، ورفع الأثقال سيدات، ورفع الأثقال الرفعة المميتة
للسيدات، رفع الأثقال سيدات القرفصاء، والسباحة 25م حرة، والسباحة 50م
حرة، والسباحة 100م حرة
الرابع المركز الرابع الريشة الطائرة الموحدة، فروسية، ثلاث مراكز رفع
اثقال، سباحة 4×25 متر، تنس طاولة زوجي، المركز الخامس كرة طائرة شاطئية
موحدة، البوتشى فردى، والبوتشي سيدات فردى، بوتشى مختلط، دراجات 2 كيلو،
5 كيلو، و500 متر، و10 كيلو، كرة يد موحد، تنس طاولة فردى، المركز السادس
دراجات 2 كيلو، 1 كيلو، المركز السابع سباحة 100 مترا