بونتيفدرو – واس
منح الاتحاد الدولي للترايثلون جائزة ” إمرأة العام ” لنائبة رئيس الاتحاد السعودي للترايثلون جود جمجوم ، وذلك خلال اجتماعات المكتب التنفيذي والكونجرس السنوي للاتحاد الدولي للترايثلون, الذي أقيم في مدينة بونتيفدرو الإسبانية برئاسة رئيسة الاتحاد الدولي ماريسول كاسادو.
وتعد الجائزة من أبرز الجوائز العالمية في عالم الترايثلون, وتمثل إنجازًا كبيرًا لجود جمجوم التي قدمت إسهامات في تطوير رياضة الترايثلون على الصعيدين الوطني والدولي, إذ تم تكريمها لجهودها الحثيثة في تعزيز مشاركة النساء في هذه الرياضة المتعددة الاختصاصات.
وعبّرت جود عن سعادتها بالتكريم العالمي الذي يعكس تمكين القيادة في المملكة ودعمها الكبير لجميع الكفاءات السعودية في ظل رؤية المملكة 2030، إضافة إلى المتابعة المستمرة من القيادة الرياضية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية, مؤكدة سعيها لمواصلة جهودها المتعلقة بدعم وتطوير اللعبة محلياً وخارجياً.