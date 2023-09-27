جوهانسبرغ 26 سبتمبر 2023 (شينخوا) أدى تفشي إنفلونزا الطيور في جنوب أفريقيا إلى إعدام أكثر من 5 ملايين دجاجة بياضة حتى الآن هذا العام في البلاد، حسبما ذكرت جمعية الدواجن في جنوب أفريقيا يوم الثلاثاء.
وقال المدير العام للجمعية ايزاك برايتنباخ إن تفشي فيروس إنفلونزا الطيور يهدد صناعة الدواجن في جنوب أفريقيا ونتيجة لذلك من المتوقع أن ترتفع تكلفة الدجاج والبيض، موضحا ان غوتنغ وليمبوبو ومبومالانغا وفري ستيت هي المقاطعات الأكثر تضررا في البلاد.
وسجلت جنوب أفريقيا أول حالة إصابة بإنفلونزا الطيور في مزارع تجارية في أبريل بمقاطعة كيب الغربية، وفقا لما ذكرته الجمعية.
وقال برايتنباخ “إننا نشهد بالفعل نقصا في البيض”، مضيفا أن البلاد ستستورد 10 ملايين بيضة لتلبية الطلب المتزايد قريبا.