19/10/2023   10:38 ص

مروحية ناسا تستهدف رحلة جديدة على المريخ

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لوس أنجليس 18 أكتوبر 2023 (شينخوا) قالت وكالة ناسا يوم الأربعاء إن مروحية المريخ التابعة لها تستهدف رحلة جديدة إلى المريخ هذا الأسبوع.

ومن المقرر أن تطير الرحلة الجديدة، وهي الرحلة رقم 63 على الكوكب الأحمر بعد 19 أكتوبر. ومن المتوقع أن تطير المروحية حوالي 574 مترا لمدة 137 ثانية قبل أن تعيد تموضع نفسها في مطار جديد، وفقا لوكالة ناسا.

وحتى الآن، أكملت المروحية 62 رحلة على المريخ بزمن إجمالي قدره 113 دقيقة، وبمسافة إجمالية قدرها 13.9 كيلومترا، وفقا لبيانات ناسا.

وصلت المروحية، التي تحمل اسم انغنيوتي، إلى فوهة جزيرو على المريخ في 18 فبراير 2021، وهي متصلة ببطن المركبة الجوالة بيرسيفرانس التابعة لناسا، فيما يعتبر عرضا تقنيا لاختبار الطيران بالمدفوع بالطاقة على كوكب آخر لأول مرة.

وتم تصميم المروحية لتطير لمدة تصل إلى 90 ثانية، ولمسافات تصل إلى 300 متر تقريبا في المرة الواحدة وعلى ارتفاع حوالي 3 إلى 4.5 متر من الأرض، وفقا لوكالة ناسا.

مروحية ناسا تستهدف رحلة جديدة على المريخ

علوم واختراعات
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