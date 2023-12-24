سول 11 جمادى الآخرة 1445 هـ الموافق 24 ديسمبر 2023 م واس
ارتفعت صادرات كوريا الجنوبية من السيارات الصديقة للبيئة خلال أول 11 شهر من هذا العام ، بمقدار 32.5 %, وذلك بفضل الطلب العالمي على السيارات الكهربائية.
ونقلت وكالة الانباء الكورية اليوم، عن بيانات الرابطة الكورية للسيارات والتنقل (KAMA) أن حجم صادرات السيارات الصديقة للبيئة وصل إلى 662,307 وحدات في الفترة من يناير إلى نوفمبر من العام الجاري، مقارنة بـ 499,854 وحدة قبل عام.
ومن المتوقع أن يتجاوز حجم صادرات السيارات الصديقة للبيئة خلال هذا العام 700 ألف وحدة للمرة الأولى على الإطلاق، نظراً لأن حجم صادرات السيارات الصديقة في المتوسط الشهري يتراوح بين 50 ألفا و60 ألف وحدة في العام الجاري.
وفي العام الماضي، وصل الحجم إلى مستوى قياسي بلغ 554 ألفا، كما بلغت القيمة أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 1.61 مليار
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