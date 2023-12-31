الرياض 15 جمادى الآخرة 1445 هـ الموافق 28 ديسمبر 2023 م واس
أصدرت مؤسسة البريد السعودي “سبل” بالتعاون مع البريد العماني طابعاً بريدياً مشتركاً؛ بمناسبة افتتاح الطريق البري الجديد بين المملكة وسلطنة عُمان، ويُعد الطريق البري والمنفذ الحدودي الأول والوحيد الذي يربط بين البلدين بشكل مباشر، كحلقة وصل برية تعزز وترفع معدل التبادل التجاري، وتنشط حركة النقل البري، وتسهل وصول ضيوف الرحمن والسياح.
ويسلط الطابع الضوء على العلاقات الأخوية المتينة التي تربط بين البلدين، حيث يحتوي على صورة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان -حفظهما الله-، وتتوسطهما صورة نخلة؛ للدلالة على الشراكة المزدهرة بين البلدين، كما تشير الشاشة الرقمية ذات النقاط الحمراء إلى العاصمتين الرياض ومسقط؛ مما يربط الطابع بالرؤى المستقبلية لكلا البلدين، والمتمثلة في رؤية المملكة 2030 ورؤية عُمان 2040.
يشار إلى أن الطوابع البريدية التي تصدرها مؤسسة البريد السعودي “سبل” تواكب أبرز الأحداث الوطنية ومنها المناسبات الدينية، والثقافية، والفنية، والرياضية، وغيرها، وكذلك أهم المناسبات الدولية، حيث تصدر الطوابع البريدية التذكارية، ليحاكي كل طابع منها حدثاً هاماً، أو لتخليد مشهد بارز في التاريخ السعودي؛ ما يجعلها خياراً مثالياً لهواة جمع الطوابع والمؤرخين المهتمين من كافة أنحاء العالم.
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