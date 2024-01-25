25/01/2024   11:52 ص

غوغل تقدم تمويلا لشركات إسرائيلية وفلسطينية ناشئة متعثرة

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لقدس 24 يناير 2024 (شينخوا) أعلنت شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة “غوغل” يوم الأربعاء أنها ستستثمر 8 ملايين دولار أمريكي لدعم شركات تكنولوجيا إسرائيلية ومؤسسات تجارية فلسطينية تعاني من ضائقة مالية.

وسيتم تخصيص أربعة ملايين دولار لـ20 شركة إسرائيلية ناشئة في مجالات الذكاء الاصطناعي، بينما ستذهب 4 ملايين أخرى إلى شركات ناشئة ومؤسسات تجارية فلسطينية لمساعدتها على مواصلة العمل.

وأشار البيان إلى أنه وسط الركود العالمي والصراع الدائر مع حماس، تراجعت استثمارات رأس المال المساهم الإسرائيلية بنسبة 60 في المائة على أساس سنوي، لتسجل 7.3 مليار دولار في عام 2023.

وأضاف أن غوغل تهدف إلى مساعدة الشركات الناشئة المختارة في الحفاظ على السيولة، وتشجيع التمويل المستمر، وتعزيز منظومة الذكاء الاصطناعي في إسرائيل.

وسيتم استخدام الـ4 ملايين المتبقية كتمويل لألف مؤسسة تجارية فلسطينية صغيرة، ومنح أولية لـ50 شركة ناشئة فلسطينية في مجال التكنولوجيا.

وذكرت غوغل أنها تأمل في المساعدة في حماية 4500 وظيفة وخلق وظائف جديدة للفلسطينيين.

غوغل تقدم تمويلا لشركات إسرائيلية وفلسطينية ناشئة متعثرة

ثقافة وفنون
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