30/01/2024   10:00 ص

“أرامكو السعودية” تحافظ على مستوى الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة عند 12 مليون برميلٍ يوميا

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الظهران 18 رجب 1445 هـ الموافق 30 يناير 2024 م واس
أعلنت أرامكو السعودية اليوم عن تلقيها توجيهًا من وزارة الطاقة بالمحافظة على مستوى الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة عند 12 مليون برميل يوميًا، وعدم الاستمرار في رفع الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة إلى مستوى 13 مليون برميل يوميًا.
وأوضحت أرامكو السعودية إلى أن مستوى الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة يُحدد من قبل الدولة وفقًا لنظام المواد الهيدروكربونية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/37) بتاريخ 2 ربيع الثاني 1439هـ الموافق 20 ديسمبر 2017م.
وستعمل الشركة على تحديث التوجيه الاسترشادي للإنفاق الرأسمالي عندما يتم الإعلان عن نتائج عام 2023 في مارس.

“أرامكو السعودية” تحافظ على مستوى الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة عند 12 مليون برميلٍ يوميا

اقتصاد
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