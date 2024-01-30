سان فرانسيسكو 29 يناير 2024 (شينخوا) قال إيلون ماسك يوم الاثنين إن شركته الناشئة للتكنولوجيا العصبية “نيورالينك” نجحت في زراعة جهازها في مخ بشري لأول مرة يوم الأحد.
وأكد ماسك في تغريدة على منصة ((أكس))، على أن المريض “يتعافى بشكل جيد”، مشيرا إلى أن “النتائج الأولية للعملية تظهر اكتشافا واعدا في ارتفاع الخلايا العصبية”.
ولفت أيضا إلى أن أول منتج لشركة “نيورالينك” يكون اسمه “تليباثي”.
وتجدر الإشارة إلى أن الشركة تقوم بتطوير زراعة شرائح بالمخ هدفها مساعدة المرضى الذين يعانون من شلل حاد في التحكم بالتقنيات الخارجية، وذلك من خلال استخدام الإشارات العصبية فقط.
وكتب ماسك في منشور منفصل “تخيل لو كان ستيفن هوكينج قادرا على التواصل بشكل أسرع من الآلة الكاتبة، أو البائع بالمزادات. هذا هو الهدف.”
وجدير بالذكر أن شركة “نيورالينك” بدأت في اختيار المرضى من أجل إجراء تجربتها السريرية الأولى على البشر في خريف العام الماضي بعد أن منحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية الموافقة للشركة لإجراء دراستها في مايو.