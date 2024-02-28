في ضوء جهود الدولة المصرية التي تقوم بها بشكل مستمر، يفتتح اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، غدًا الخميس فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للتمور ضمن الاستعدادات التي توليها المحافظة اهتمامًا لتوفير الاحتياجات الخاصة للمواطنين بأسعار مناسبة ولاسيما مع قرب شهر رمضان المبارك.وترصد”بوابة الوفد”، خلال التقرير التالي أهم المعلومات عن مهرجان القاهرة للتمور:
تنطلق فعاليات مهرجان القاهرة للتمور غدًا الخميس وتستمر حتى 5 مارس المقبل.
يُقام مهرجان القاهرة الدولي للتمور في نسخته الرابعة بحديقة الحرية بالزمالك.
يشارك في فعاليات مهرجان التمور 100 عارض من دول مختلفة.
يأتي في إطار دعم قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور بمصر كأكبر منتج على مستوى العالم.
يُسلط المهرجان الضوء على مختلف المنتجات المصرية من منتجات زراعية وحرف يدوية تمتاز بها.
يستهدف المهرجان التوسع في توفير منافذ لعرض منتجات تلك الصناعة وفتح أسواق للعارضين.
يُنظم بالتعاون مع وزارة الزراعة، ومركز البحوث الزراعية، ومديرية تموين القاهرة، واتحاد الصناعات الغذائية، ومنصة “أيادي مصر” والاتحاد العربي للتمور.
يضم كافة أنواع التمور من محافظات مصر.
يشارك في المهرجان العديد من شركات إنتاج التمور من عدة دول عربية على رأسها ليبيا والمملكة العربية السعودية والأردن وسوريا والسودان واليمن.
- مصر رائدة في صناعة التمور عالميًا
- قطر تستثمر 10 مليارات يورو في قطاعات رئيسية بالاقتصاد الفرنسي
- السعودية غادة الحارثي عضوًا في المجلس الاستشاري لمعهدها العالمي
- ثالث أكبر مسجد بالعالم.. الجزائر تفتتح أكبر جامع في أفريقيا
- علماء روس يبتكرون مسحوقا فريدا لصناعة الطائرات
- الصين تعتزم القيام بنحو 100 عملية إطلاق فضائي في 2024
- الصين تكتشف بأراضيها أكبر حقل نفط صخري متحول بالعالم
- محافظ الخرج يدشن أعمال منتدى الخرج الصناعي
- محافظة الخرج مهمة على خارطة الصناعة بما تملكه من فرص للتوسع وجاذبية للاستثمارات
- ما هو معرض للخطر إذا لم تعالج شركات التكنولوجيا الكبرى محتوى الذكاء الاصطناعي المخادع