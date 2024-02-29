تشارك السعودية ممثلة في رهف البشري في أول مجلس إقليمي للأسر
القادة للاعبي الاولمبياد الخاص الشرق الاوسط وشمال افريقيا بمشاركة 10
دولة عربية هي السعودية ، الأردن، لبنان ،مصر، المغرب، الجزائر، البحرين،
الإمارات ، عمان، الكويت، والذى يعقد بالقاهرة في الفترة من 1 حتى 4
مارس، ويأتي عقد هذا المؤتمر استكمالا لما أوصى به المهندس ايمن عبد
الوهاب الرئيس الإقليمي استكمال المجالس الاقليمية ووفق استراتيجية
الاولمبياد الخاص الدولي من ضرورة الاهتمام بالمجالس الإقليمية ولما
تمثله من دور شديدة الاهمية للنهوض باللاعبين في مختلف المجالات، مثل
المجلس القيادي الإقليمي للاعبين ، والمجلس الإقليمي للشباب القادةوصرحت نيبال فتونى مدير عام المبادرات بالأولمبياد الخاص الدولي
الشرق الاوسط وشمال افريقيا عن أهمية عقد هذا المؤتمر بأن الأسر والأشقاء
هم مركز اهتمامنا وتفعيل دورهم هو إحدى أولوياتنا. و نحن اليوم نرحب
بالمجلس الإقليمي للأسر القادة 2024 – 2025 والذي يضم 10 برامج تمثل
منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والهدف الأساسي من المجلس الإقليمي
للأسر القادة ، الذي يمتد على مدار يومين متتاليين هو جذب وتدريب 10 أسر
قادة على أدوارهم كقادة ضمن برنامجهم المحلي. سوف نركز على كيفية إشراك
الأسر في تنظيم نشاطات تهمهم ونوفر لهم المعلومات الأساسية لنشر قصصهم،
وتجاربهم والتحديات التي تواجههم. سوف نشجعهم و نؤمن لهم المعلومات
والمصادر اللازمة لإنشاء شبكة من الأسر إقليميا ممثلة محليا، حيث
أعضاؤها على استعداد لتبادل أفضل التجارب في مواضيع أساسية تتعلق في
التدريب الرياضي، التعليم والدمج، القيادة والصحة. سوف نشجعهم على طلب
تحديث للموقع الإلكتروني للبرنامج المحلي ليتضمن صفحة تغطي قصص ونشاطات
الأسر و الأشقاء.
وتضيف فتنوني ويتضمن جدول العمل الموزع على مدى يومين متتاليين
مواضيع مهمة للأسر والتي تم تحديدها بناءاً على إيجابات الأسر على
إستبيان تم مشاركته سابقا يتضمن المواضيع التالية، استراتيجية
الأولمبياد الخاص، المدارس الموحدة ومدارس الأبطال الموحدة من الأولمبياد
الخاص كيفية التواصل و نشر القصص الناجحة أهمية الرياضة في حياة
اللاعبين وأسرهم، برنامج التدريب على المهارات الحياتية: إدارة الغضب ،
إدارة فرط النشاط ، التعب وأساليب الاسترخاء المحتملة ، الحماية الشخصية
للاعبين في حياتهم اليومية وفي مجتمعه، ووجب علينا الاهتمام بالأشقاء
ضمن الأسرة والتغلب على الإرهاقوصرحت رغدة مصطفى مديرة المنح والاعتماد بأن ممثله السعودية هى رهف
البشري أخت لثلاثة من بينهم ريماس 18 سنة، لاعبة في الأولمبياد الخاص
السعودي منذ سبع عام 2021تتدرب ريماس ، والتي تحب مشاهدة التلفاز
بالأشياء التي تحبها والرسم والتلوين والغناء والكتابة وتصفح الكتب
والعناية بالحيوانات الموجودة داخل المنزل. كانت تقضي ريماس معظم يومها
في مركزها وبعد تخرجها من المركز العون، تتدرب على الألعاب الرياضة في
نادي ديرة اجدادي.
و رهف معلمة في مركز العون من النشاطات الية تقوم بها رهف ضمن
القادة للاعبي الاولمبياد الخاص الشرق الاوسط وشمال افريقيا بمشاركة 10
دولة عربية هي السعودية ، الأردن، لبنان ،مصر، المغرب، الجزائر، البحرين،
الإمارات ، عمان، الكويت، والذى يعقد بالقاهرة في الفترة من 1 حتى 4
مارس، ويأتي عقد هذا المؤتمر استكمالا لما أوصى به المهندس ايمن عبد
الوهاب الرئيس الإقليمي استكمال المجالس الاقليمية ووفق استراتيجية
الاولمبياد الخاص الدولي من ضرورة الاهتمام بالمجالس الإقليمية ولما
تمثله من دور شديدة الاهمية للنهوض باللاعبين في مختلف المجالات، مثل
المجلس القيادي الإقليمي للاعبين ، والمجلس الإقليمي للشباب القادةوصرحت نيبال فتونى مدير عام المبادرات بالأولمبياد الخاص الدولي
الشرق الاوسط وشمال افريقيا عن أهمية عقد هذا المؤتمر بأن الأسر والأشقاء
هم مركز اهتمامنا وتفعيل دورهم هو إحدى أولوياتنا. و نحن اليوم نرحب
بالمجلس الإقليمي للأسر القادة 2024 – 2025 والذي يضم 10 برامج تمثل
منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والهدف الأساسي من المجلس الإقليمي
للأسر القادة ، الذي يمتد على مدار يومين متتاليين هو جذب وتدريب 10 أسر
قادة على أدوارهم كقادة ضمن برنامجهم المحلي. سوف نركز على كيفية إشراك
الأسر في تنظيم نشاطات تهمهم ونوفر لهم المعلومات الأساسية لنشر قصصهم،
وتجاربهم والتحديات التي تواجههم. سوف نشجعهم و نؤمن لهم المعلومات
والمصادر اللازمة لإنشاء شبكة من الأسر إقليميا ممثلة محليا، حيث
أعضاؤها على استعداد لتبادل أفضل التجارب في مواضيع أساسية تتعلق في
التدريب الرياضي، التعليم والدمج، القيادة والصحة. سوف نشجعهم على طلب
تحديث للموقع الإلكتروني للبرنامج المحلي ليتضمن صفحة تغطي قصص ونشاطات
الأسر و الأشقاء.
وتضيف فتنوني ويتضمن جدول العمل الموزع على مدى يومين متتاليين
مواضيع مهمة للأسر والتي تم تحديدها بناءاً على إيجابات الأسر على
إستبيان تم مشاركته سابقا يتضمن المواضيع التالية، استراتيجية
الأولمبياد الخاص، المدارس الموحدة ومدارس الأبطال الموحدة من الأولمبياد
الخاص كيفية التواصل و نشر القصص الناجحة أهمية الرياضة في حياة
اللاعبين وأسرهم، برنامج التدريب على المهارات الحياتية: إدارة الغضب ،
إدارة فرط النشاط ، التعب وأساليب الاسترخاء المحتملة ، الحماية الشخصية
للاعبين في حياتهم اليومية وفي مجتمعه، ووجب علينا الاهتمام بالأشقاء
ضمن الأسرة والتغلب على الإرهاقوصرحت رغدة مصطفى مديرة المنح والاعتماد بأن ممثله السعودية هى رهف
البشري أخت لثلاثة من بينهم ريماس 18 سنة، لاعبة في الأولمبياد الخاص
السعودي منذ سبع عام 2021تتدرب ريماس ، والتي تحب مشاهدة التلفاز
بالأشياء التي تحبها والرسم والتلوين والغناء والكتابة وتصفح الكتب
والعناية بالحيوانات الموجودة داخل المنزل. كانت تقضي ريماس معظم يومها
في مركزها وبعد تخرجها من المركز العون، تتدرب على الألعاب الرياضة في
نادي ديرة اجدادي.
و رهف معلمة في مركز العون من النشاطات الية تقوم بها رهف ضمن
الأولمبياد الخاص: التطوع في تنظيم النشاطات في الرياضة الموحدة و قد
شاركت في الرياضة الموحدة في الالعاب العالمية ببرلين 2023