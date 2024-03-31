بكين 28 مارس 2024 (شينخوا) التقى وانغ يي وزير الخارجية الصيني، أحمد مصطفى فهمي، الرئيس الجديد لمكتب تمثيل جامعة الدول العربية لدى الصين، في بكين اليوم (الخميس)، وتعهد الجانبان بالعمل معا لتعزيز العلاقات بين الصين والدول العربية.
ورحب وانغ، وهو أيضا عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، بتولي فهمي مهام منصبه الجديد في الصين.
وأشار إلى أن العلاقات بين الصين والدول العربية تحظى بأفضل فتراتها في التاريخ، مؤكدا أن الصين تقف على أهبة الاستعداد للعمل مع جامعة الدول العربية لتنفيذ التوافق المهم الذي توصل إليه الزعيم الصيني مع زعماء الدول العربية، ودفع بناء مجتمع مصير مشترك بين الصين والدول العربية.
وأشار وانغ إلى أن العام الجاري يوافق الذكرى السنوية الـ20 لإقامة منتدى التعاون الصيني-العربي، وأن الصين ستستضيف الاجتماع الوزاري العاشر للمنتدى، لافتا إلى أنه يتعين على الجانبين استغلال هذه الفرصة لتعزيز التنسيق بينهما بشأن القضايا محل الاهتمام المشترك، وزيادة دعم القضية العادلة للشعب الفلسطيني المتمثلة في استعادة حقوقه الوطنية المشروعة.
وقال فهمي إن الجانب العربي يقدر بشدة موقف الصين العادل بشأن قضية فلسطين ودعمها القوي للدول العربية، مشيرا إلى أنه سيبذل قصارى جهده لتعزيز العلاقات بين الدول العربية والصين.