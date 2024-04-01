أنقرة 31 مارس 2024 (شينخوا)
تقدم حزب المعارضة الرئيسي في تركيا، حزب الشعب الجمهوري، في الانتخابات المحلية بالمدن الرئيسية، بما في ذلك إسطنبول أكبر مدن البلاد وكذا العاصمة أنقرة، يوم الأحد حيث حصل على أكثر من 51 في المائة من الأصوات، حسبما أفادت قناة ((إن تي في)) المحلية نقلا عن النتائج الأولية.
وقال رئيس المجلس الأعلى للانتخابات التركية أحمد ينار إنه قد تم فرز 51.2 في المائة من إجمالي الأصوات وإن فرز الأصوات لا يزال جاريا.
بعد فتح 79 في المائة من صناديق الاقتراع في إسطنبول، حصل رئيس البلدية الحالي أكرم إمام أوغلو الذي يمثل حزب الشعب الجمهوري على 50.53 في المائة من الأصوات، فيما حصل مراد كوروم، مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم، على 40.72 في المائة.
كما من المرجّح أن يحتفظ حزب الشعب الجمهوري بالسيطرة على العاصمة أنقرة، حيث احتفظ رئيس البلدية الحالي منصور يافاش من حزب الشعب الجمهوري بمنصبه، بحصوله على 58.98 في المائة من الأصوات، أمام مرشح حزب العدالة والتنمية توراغوت ألتينوك، الذي حصل على 32.9 في المائة من الأصوات.
تجدر الإشارة إلى أن الحزب الحاكم بزعامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فقد السيطرة على كلتا المدينتين في الانتخابات المحلية الأخيرة التي جرت عام 2019. وفي مايو من العام الماضي، أُعيد انتخاب أردوغان رئيسا للبلاد وحصل تحالفه على أغلبية المقاعد في البرلمان.■