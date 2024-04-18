الأمم المتحدة 17 أبريل 2024 (شينخوا) أطلق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) يوم الأربعاء نداء عاجلا لجمع 2.822 مليار دولار أمريكي من أجل الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وذكر مكتب أوتشا أن الأموال ستُستخدم لتقديم المساعدة إلى 3.1 مليون شخص في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، حتى نهاية العام.
وأضاف المكتب قائلا “من أجل تحقيق هذه الاستجابة، نحن بحاجة إلى رؤية تغييرات كبيرة في ظروف العمل على الأرض. ويجب أن تتاح أمام المنظمات الإنسانية إمكانية الوصول الآمن والمستدام إلى جميع الأشخاص المحتاجين بجميع أنحاء قطاع غزة والضفة الغربية”.
وقال المكتب “إننا بحاجة إلى توفير المزيد من طرق الدخول والإمداد عبر البر إلى غزة، بما في ذلك إلى الشمال، فضلا عن استخدام ميناء أشدود”، مشيرا إلى أنهم يحتاجون أيضا إلى تخفيف القيود المفروضة على تنقلاتهم داخل غزة، وإصدار تأشيرات وتصاريح للعاملين في مجال الإغاثة، وتوفير تمويل مرن وفي حينه، كما أنهم بحاجة إلى التمكن من جلب المواد الإنسانية الحيوية.
فقد شنت إسرائيل هجوما عسكريا واسع النطاق ضد حماس في غزة ردا على هجوم مفاجئ شنته حماس على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر من العام الماضي، قُتل فيه 1200 شخص واُحتجز أكثر من 200 آخرين كرهائن.
وقد أدى الهجوم الإسرائيلي حتى الآن إلى سقوط أكثر من 33700 قتيل وأكثر من 76 ألف جريح، فضلا عن حدوث أزمة إنسانية لم يسبق لها مثيل في القطاع الفلسطيني.