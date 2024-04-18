قال عادل حنفي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية: مع قرب موسم الحج لهذا العام 1445/2024، تبدأ استعدادات المملكة العربية السعودية لاستقبال ضيوف الرحمن من كل بقاع الأرض، وكذلك للمقيمين بالمملكة من راغبي أداء فريضة الحج، لذا تعمل جميع الأجهزة بالمملكة من الآن على تقديم أفضل الخدمات لراحة ضيوف الرحمن من أول الاستقبال بالمنافذ المختلفة وحتى المغادرة، وذلك ضمن رؤية المملكة 2030.
وأضاف حنفي أنه من ضمن المبادرات التي أطلقتها المملكة مبادرة (طريق مكة) التي أطلقت العام الماضي لخدمة ضيوف الرحمن من بلادهم حتى وصول المملكة ثم المغادرة، وهي مبادرة نوعية الهدف منها تسهيل وتحسين خدمة ضيوف الرحمن وهي إحدى مبادرات وزارة الداخلية السعودية ضمن خدمة ضيوف الرحمن وأحد برامج الرؤية الطموح الهادفة لتسهيل رحلة الحج وجعلها أكثر راحة وأماناً، بدءًا بقرار الحاج بزيارة المملكة العربية السعودية وحتى عودته للوطن، حيث سينتقل فريق من المديرية العامة للجوازات إلى الدول المستفيدة من المبادرة لإنهاء إجراءات دخول المملكة من ضيوف الرحمن عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة حتى عودتهم.
وشدد حنفي أنه لا حج بدون تأشيرة حج صريحة، أو تصريح حج للمقيمين بالمملكة وفقاً للشروط التي تحددها المملكة، وأنه لن يسمح لتأشيرات الزيارة بأنواعها (عائلية- شخصية- تجارية- عمل – سياحة – وخلافه ) بأداء فريضة الحج وفقاً للضوابط التي حددتها السلطات السعودية بما يضمن أداء ضيوف الرحمن لهذه الفريضة بيسر وأمان وللحفاظ عليهم .
واختتم حنفي أنه سيمنع قبول استقبال حاملي تأشيرات الزيارات بجميع أنواعها بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة ومطار الطائف الدولي ومطار ينبع ابتداءً من 10 ذو القعدة 1445 الموافق 18 مايو 2024 وحتى 10 ذو الحجة 1445 الموافق 16 يونيه 2024، وذلك استعداداً لاستقبال ضيوف الرحمن من الحجيج.