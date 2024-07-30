رفحاء 24 محرم 1446 هـ الموافق 30 يوليو 2024 م واس
رصدت عدسة “واس” فجر اليوم اقتران هلال آخر شهر محرم مع “المريخ، والمشتري، والتويبع، والثرياء” عند الساعة الثانية والنصف فجراً بمنطقة الحدود الشمالية، حيث شوهد الاقتران بالعين المجردة، وأستمر حتى ظهور ضوء الشفق للشمس.
وأوضح لهيئة وكالة الأنباء السعودية “واس” عضو جمعية آفاق لعلوم الفلك برجس الفليح أن ظاهرة اقتران ثلاثة أجرام سماوية مع كوكبتين نجمية هي ظاهرة جاذبة، يترقبها هواة الفلك والتصوير، والمهتمين بالفلك والأجرام السماوية، مضيفاً أن منزلة القمر لفجر يوم غدٍ ستكون قريبة من هذه المجموعة.
وأكد أنه عند مشاهدة اقتراب جرم سماوي من جرم آخر في حدود عدد من الدرجات القوسية، يعد اقتراباً زاوياً ظاهرياً غير حقيقي ليس له علاقة بالمسافات، أما المسافة الحقيقة بينهما فهي كبيرة جداً، مشيراً إلى أن أفضل الأماكن لمشاهدة الظواهر الفلكية، هي الأماكن التي تكون بعيدة عن التلوث الضوئي.
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