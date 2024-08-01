نزار العلي – الوكاد خاص
شاركت وزارة الثقافة السعودية بشكل كبير في مهرجان جرش الثقافي الثامن والثلاثين في المملكة الأردنية الهاشمية، من خلال عروض متعددة تقدم على مسارح جرش وفي جناح السفارات بالمهرجان.
تممثلة بثلاث هيئات رئيسية:
1_هيئة التراث:
تقدم هيئة التراث معرضًا مميزًا يضم مجموعة من الصور التراثية للمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى مشاركة ستة حرفيين في تقديم حرفهم اليدوية التقليدية، مما يعكس عمق وأصالة التراث السعودي.
2_هيئة الموسيقى:
شاركت هيئة الموسيقى بعدد من العروض الحية، بالإضافة إلى معرض خاص يتم فيه عرض الآلات الموسيقية وتقديم شروحات تفصيلية عن كل آلة موسيقية معروضة. يشارك في هذا المعرض أكثر من 14 موسيقيًا لتعريف الجمهور بالموسيقى السعودية وتراثها الغني.
3_ هيئة الفنون المسرحية:
تشمل مشاركة هيئة الفنون والمسرح تقديم عروض أدائية مميزة، من أبرزها: الخطوة، السامري، والدحة. تقدم هذه العروض فرقتان سعوديتان للفنون الأدائية، تضم كل فرقة عشرة أشخاص، حيث تشمل الفرقة الأولى عنصر النساء، بينما تشمل الفرقة الأخرى عنصر الرجال. ستقدم الفرق عروضًا يومية لمدة عشرة أيام على أحد مسارح جرش، مما يعزز الحضور الثقافي السعودي ويثري تنوع الفعاليات في المهرجان.
تأتي مشاركة المملكة العربية السعودية في مهرجان جرش ضمن جهود وزارة الثقافة لتعزيز الحضور الثقافي السعودي في المهرجانات والمناسبات العربية والعالمية، مسلطةً الضوء على التراث الثقافي الغني والمتنوع للمملكة
وقد زار محافظ جرش، الدكتور فراس الفاعور، جناح المملكة العربية السعودية في مهرجان جرش الثقافي الثامن والثلاثين. تأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز العلاقات الثقافية بين الأردن والمملكة العربية السعودية، والاطلاع على التراث الغني والحرف التقليدية التي تمثلها المملكة في هذا الحدث الثقافي الهام.خلال الزيارة، اطلع الدكتور الفاعور على العديد من الحرف اليدوية المعروضة، بما في ذلك فن القط العسيري الذي تمثله نايفة الشهراني، وحرفة صناعة الفخار التي تقدمها اسما الشمري. وأبدى إعجابه بالمهارات الحرفية العالية والتصاميم الفريدة التي تعكس التراث السعودي العريق.
كما أثنى الدكتور الفاعور على الجهود المبذولة من قبل المشاركين السعوديين في نقل ثقافة المملكة وتراثها إلى الجمهور الأردني والدولي، مؤكدًا على أهمية مثل هذه الفعاليات في تعزيز التبادل الثقافي بين الدول العربية.
وفي ختام زيارته، عبر محافظ جرش عن شكره وامتنانه للمشاركين السعوديين، وتمنى لهم التوفيق في مشاركتهم في مهرجان جرش الثقافي الثامن والثلاثين