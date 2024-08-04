عبّر الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر، البالغ من العمر 99 عاماً، والذي يتلقى رعاية تلطيفية في منزله منذ فبراير 2023، عن أمله بأن يبقى على قيد الحياة للتصويت لكامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وفق ما نقلت صحيفة محلية عن أحد أحفاده.
وأوردت صحيفة “أتلانتا كونستيتيوشن” اليومية الصادرة في ولاية جورجيا التي يتحدّر منها كارتر، السبت، تصريحات أدلى بها حفيد الرئيس الديمقراطي الأسبق الذي سيحتفل بعيده المئة في الأول من أكتوبر.
وفق الصحيفة سأل تشيب كارتر والده هذا الأسبوع حول ما إذا كان يأمل الاحتفال بعيده، وردّ الرئيس الأسبق وفق ما نقل عنه حفيده جيسون كارتر بالقول “أحاول أن أبقى على قيد الحياة لكي أتمكن من التصويت لكامالا هاريس”.
وفق حفيده يبدو كارتر “أكثر حيوية ومهتماً بالسياسة وبالحرب الدائرة في غزة” بين إسرائيل وحركة حماس.
وتولى جيمي كارتر الرئاسة من العام 1977 وحتى 1981، وهو الأكبر سناً بين كل الرؤساء الأميركيين الأحياء.
ولأميركيين الأحضمنت هاريس البالغة من العمر 59 عاما بطاقة الترشح عن الحزب الديمقراطي للرئاسة التي ستجرى انتخاباتها في نوفمبر، وذلك بعدما انسحب الرئيس جو بايدن من السباق على خلفية مخاوف متّصلة بتقدّمه في السن.
وستنافس هاريس الرئيس السابق الجمهوري دونالد ترامب