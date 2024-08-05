05/08/2024   8:57 ص

اختتام مشاركة المملكة العربية السعودية في مهرجان جرش الثقافي 38

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نزار العلي – الوكاد

اختُتمت مشاركة المملكة العربية السعودية في مهرجان جرش الثقافي بدورته الثامنة والثلاثين ممثلة بوزارة الثقافة عبر ثلاث هيئات ، هيئة الموسيقى ، هيئة المسرح و الفنون الأدائية ، و هيئة التراث .
لاقت المشاركة السعودية إشادة من كبار المسؤولين الأردنيين أثناء زيارتهم للجناح السعودي و حضورهم للعروض الأدائية على المسرح الرئيسي ، و مسرح الضوء و الصوت لمبادرة ” طروق السعودية يلتقي العالم ”

وقد قدّمت الفرق السعودية عروضاً متنوعة على مدى أيام المهرجان عكست جمال وثراء التراث السعودي، بما في ذلك الرقصات التقليدية والموسيقى الفلكلورية التي حظيت بتفاعل الجمهور الأردني

صور للوفد السعودي.jpg

اختتام مشاركة المملكة العربية السعودية في مهرجان جرش الثقافي 38

ثقافة وفنون
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