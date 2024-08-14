14/08/2024   9:27 ص

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان استقبل الامراء وشيوخ القبائل

+ = -
72

استقبل الأمير محمد بن سلمان في قصر السلام في جدة جمعا من الأمراء و علماء وجموعا من المواطنين

https://portalcdn.spa.gov.sa/backend/original/202408/QNXilXqdFYdyltBQBRI6CL0nFhciINLmgN9uzran.jpg

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان استقبل الامراء وشيوخ القبائل

أخبار
This post has no tag

Permanent link to this article: https://www.alwakad.net/1948632.html

Older posts Newer posts

Share and follow up