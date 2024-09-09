الرياض 05 ربيع الأول 1446 هـ الموافق 08 سبتمبر 2024 م واس
أعلن معالي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي عن تقرير حالة الذكاء الاصطناعي في المملكة العربية السعودية الذي يتناول مستوى التطور الذي وصلت إليه في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء اليوم بمركز الملك عبدالعزيز للمؤتمرات للحديث عن أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي بنسختها الثالثة.
وأوضح معاليه أن التقرير يكشف المستوى المتقدم الذي حققته المملكة في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي خلال السنوات الخمس الماضية بداية من عام 2019م وحتى عام 2023م، وأظهر التقرير الإشادات العالمية بجهود المملكة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، واستعرض تقدم المملكة في المجال عبر سبع ركائز رئيسة، وهي: السياسات والتنظيمات، والاستثمار، والبنية التحتية، والبيانات، والمواهب والقدرات البشرية، والبحث والابتكار، والتبني.
كما استعرض التقرير دور “سدايا” في قيادة التحول الرقمي ودفع الأجندة الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي والتي شملت تعزيز تبني الذكاء الاصطناعي عبر الجهات الحكومية، وزيادة الوعي العام، وضمان الإستراتيجية، واستخدام البيانات وتقنيات الذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء المملكة.
ويأتي هذا التقرير في إطار ماتوليه “سدايا” من اهتمام بتوفير الإمكانات المتعلقة بالبيانات والقدرات الاستشرافية وتعزيزها للابتكار المتواصل في مجال الذكاء الاصطناعي بما يضمن الارتقاء بالمملكة إلى الريادة ضمن الاقتصادات القائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي حيث سيتمكن الجميع من الاطلاع على أحدث الاتجاهات والابتكارات في عالم الذكاء الاصطناعي وما وصلت إليه المملكة في هذا المجال في جوانب رفع مستوى الوعي وتثقيف المجتمع حول أهمية الذكاء الاصطناعي في خدمة البشرية.
وأتاحت “سدايا” الاطلاع على التقرير في نسختين رقمية يمكن تحميلها عبر الموقع الإلكتروني للقمة: https://globalaisummit.org/ar/Pages/StateAI.aspx ، ومطبوعة لزوّار القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها الثالثة.
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أعلن معالي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي عن تقرير حالة الذكاء الاصطناعي في المملكة العربية السعودية الذي يتناول مستوى التطور الذي وصلت إليه في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء اليوم بمركز الملك عبدالعزيز للمؤتمرات للحديث عن أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي بنسختها الثالثة.
وأوضح معاليه أن التقرير يكشف المستوى المتقدم الذي حققته المملكة في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي خلال السنوات الخمس الماضية بداية من عام 2019م وحتى عام 2023م، وأظهر التقرير الإشادات العالمية بجهود المملكة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، واستعرض تقدم المملكة في المجال عبر سبع ركائز رئيسة، وهي: السياسات والتنظيمات، والاستثمار، والبنية التحتية، والبيانات، والمواهب والقدرات البشرية، والبحث والابتكار، والتبني.
كما استعرض التقرير دور “سدايا” في قيادة التحول الرقمي ودفع الأجندة الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي والتي شملت تعزيز تبني الذكاء الاصطناعي عبر الجهات الحكومية، وزيادة الوعي العام، وضمان الإستراتيجية، واستخدام البيانات وتقنيات الذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء المملكة.
ويأتي هذا التقرير في إطار ماتوليه “سدايا” من اهتمام بتوفير الإمكانات المتعلقة بالبيانات والقدرات الاستشرافية وتعزيزها للابتكار المتواصل في مجال الذكاء الاصطناعي بما يضمن الارتقاء بالمملكة إلى الريادة ضمن الاقتصادات القائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي حيث سيتمكن الجميع من الاطلاع على أحدث الاتجاهات والابتكارات في عالم الذكاء الاصطناعي وما وصلت إليه المملكة في هذا المجال في جوانب رفع مستوى الوعي وتثقيف المجتمع حول أهمية الذكاء الاصطناعي في خدمة البشرية.
وأتاحت “سدايا” الاطلاع على التقرير في نسختين رقمية يمكن تحميلها عبر الموقع الإلكتروني للقمة: https://globalaisummit.org/ar/Pages/StateAI.aspx ، ومطبوعة لزوّار القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها الثالثة.
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