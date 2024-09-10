بكين 10 سبتمبر 2024 (شينخوا)
اكتشف باحثون من حديقة شيشوانغباننا النباتية الاستوائية التابعة للأكاديمية الصينية للعلوم نوعا جديدا من الفيرموس (السرخسيات) في جنوب غربي الصين، وقد ثبت أن مستخلصه فعال في علاج مرض الزهايمر.
وتم اكتشاف النوع الجديد الذي سمي فيما بعد هوبيرزيا كراسيفوليا خلال بحث لحصر أنواع النباتات الطبية الموجودة في مقاطعة قويتشو بجنوب غربي الصين، وفقا لبيان صحفي صادر عن الأكاديمية الصينية للعلوم.
وبدورها، قالت ليو هونغ مي، وهي باحثة مشاركة في حديقة شيشوانغباننا النباتية الاستوائية وعضوة في فريق البحث، أن هوبيرزيا، المعروف أيضا باسم الفيرموس، لديه حوالي 25 سلالة في الصين وينمو أساسا في المناطق المناخية المعتدلة والشمالية.
ويعد نبات هوبيرزيا كراسيفوليا المكتشف حديثا من نباتات الفيرموس الأرضية. وقالت ليو لوكالة أنباء شينخوا يوم الاثنين المنصرم إنه يشبه الشكل العام لسلالات هوبيرزيا الأخرى، ولكن يمكن تمييزه بسهولة من خلال قوامه السميك وأوراقه المستديرة الشكل.
وثبت أن مادة “هوبرزين أ”، وهي مادة موجودة في نباتات السرخسيات، فعالة جدا في علاج مرض الزهايمر، بحسب ليو.
ومن المعروف أن نباتات النوع المكتشف حديثا تنمو فقط في مقاطعات قويتشو وهوبي وهونان وبلدية تشونغتشينغ في الصين، وغالبا ما تتجذر في التربة الغنية بالدبال في غابات الأشجار ذات الأوراق العريضة على ارتفاع يتراوح بين 1100 متر و 1900 متر فوق مستوى سطح البحر مع عدد قليل جدا من النباتات المذكورة في كل منطقة.
وقالت ليو: “إذا كان الناس يعرفون القيمة الطبية لهذا النوع من النباتات، فقد تكون نباتات هوبيرزيا كراسيفوليا في خطر بسبب الإفراط في جمعها. لذا نقترح مبدئيا تصنيفها كنوع مهدد بالانقراض وفقا لفئات ومعايير الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة”.
وقد تم نشر نتائج البحث في المجلة العلمية “فيتوكيز”.