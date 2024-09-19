الرياض 18 سبتمبر 2024 (شينخوا) أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود اليوم (الأربعاء) أن بلاده لن تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل قبل قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وقال الأمير محمد بن سلمان في افتتاح أعمال السنة الأولى من الدورة التاسعة لمجلس الشورى السعودي “تتصدر القضية الفلسطينية اهتمام بلادكم، ونجدد رفض المملكة وإدانتها الشديدة لجرائم سلطة الاحتلال الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، متجاهلة القانون الدولي والإنساني في فصل جديد ومرير من المعاناة”، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس).
وأضاف “ولن تتوقف المملكة عن عملها الدؤوب، في سبيل قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، ونؤكد أن المملكة لن تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل دون ذلك”.
ووجه الشكر إلى الدول التي اعترفت بالدولة الفلسطينية تجسيدا للشرعية الدولية، وحث باقي الدول على القيام بخطوات مماثلة.
وعلى الصعيد الدولي، أكد ولي العهد السعودي أن “المملكة حريصة على التعاون مع كل الدول الفعالة في المجتمع الدولي، متيقنة أن ما يحمي البشرية ويصون قيمها الحضارية، هو السعي المشترك إلى مستقبل أفضل مبني على التعاون المثمر بين الدول والشعوب، واحترام استقلالية الدول وقيمها والأخذ بمبدأ حسن الجوار، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وتجنب اللجوء إلى القوة في حل النزاعات”.
وتابع أن “المملكة تسعى إلى تعزيز الأمن والسلم الإقليمي والدولي، من خلال بذل الجهود للوصول إلى حلول سياسية للأزمات في اليمن والسودان وليبيا وغيرها، وكذلك تدعم الحلول في الأزمات الدولية مثل الأزمة الروسية الأوكرانية”.
وفي الشأن المحلي، أوضح الأمير محمد بن سلمان في خطاب أمام المجلس بالنيابة عن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أن المملكة حققت “منجزات جوهرية كثيرة”، ومنها تسجيل الأنشطة غير النفطية في المملكة، أعلى إسهام لها في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بـ 50% في العام الماضي، مما يعزز استدامة النمو وشموليته ويحقق جودة عالية في التنوع الاقتصادي.
وقال إن “المملكة اليوم نتيجة منجزاتها ورؤيتها، تحظى بثقة عالمية جعلت منها إحدى الوجهات الأولى للمراكز العالمية والشركات الكبرى، وفي مقدمتها افتتاح المركز الإقليمي لصندوق النقد الدولي، ومراكز لنشاطات دولية متعددة في الرياضة والاستثمار والثقافة وبوابة تواصل حضاري”.