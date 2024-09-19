ويورك 18 سبتمبر 2024 (شينخوا)
أيد أكثر من 100 مسؤول جمهوري ومشرع سابق المرشحة الديمقراطية للرئاسة الأمريكية كامالا هاريس يوم الأربعاء، بينما وصفوا المرشح الجمهوري والرئيس السابق دونالد ترامب بأنه “غير لائق للخدمة مرة أخرى رئيسا”
وقال 111 جمهوريا، بينهم مسؤولون سابقون خدموا إبان رونالد ريغان وجورج بوش الأب وجورج دبليو بوش وترامب، في رسالة شاركتها حملة هاريس، إنه على الرغم من اختلافاتهم حول سياسات هاريس، “نعتقد أنها تمتلك الصفات الأساسية للعمل كرئيسة والتي لا يمتلكها دونالد ترامب”.
وجاء في الرسالة “كرئيس، كان ترامب يعزز الفوضى اليومية في الحكومة، ويمجد أعداءنا، ويقوض حلفائنا، ويستخدم الجيش لأغراض سياسية، وينتقص من قدامى المحاربين لدينا، ويعطى الأولوية لمصلحته الشخصية فوق المصالح الأمريكية، ويخون قيمنا وديمقراطيتنا والوثائق التأسيسية لهذا البلد”.
وأدانوا تحريض ترامب على الهجوم على مبنى الكابيتول في 6 يناير عام 2021، قائلين إنه “انتهك قسم منصبه وأحضرالخطر إلى بلدنا”.
ونقلت الرسالة عن نائب الرئيس السابق مايك بنس قوله “أي شخص يضع نفسه فوق الدستور يجب ألا يكون أبدا رئيسا للولايات المتحدة”.
وكان من بين الموقعين على الرسالة وزيرا الدفاع السابقان تشاك هيغل وويليام كوهين، ومديرا وكالة الاستخبارات المركزية السابقان مايكل هايدن وويليام ويبستر، والمدير السابق للاستخبارات الوطنية جون نيغروبونتي.
وأيد أيضا روبرت زوليك، الرئيس السابق للبنك الدولي، و8 أعضاء سابقين في الكونغرس الرسالة، التي جاءت بعد أيام من إعلان نائب الرئيس السابق ديك تشيني وابنته ليز تشيني، عضوة مجلس النواب السابقة وواحدة من أشد منتقدي ترامب، نيتهما التصويت لصالح هاريس.