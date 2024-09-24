ويورك 21 ربيع الأول 1446 هـ الموافق 24 سبتمبر 2024 م واس
أكد الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار ( FII) ريتشارد أتياس، على أهمية النسخة الثامنة للمؤتمر السنوي لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار (FII 8th edition) والذي سيكون تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله- ويُعقد في الفترة من 29 إلى 31 أكتوبر 2024م، في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، تحت شعار “أفق لا متناهٍ.. الاستثمار اليوم لصياغة الغد”.
جاء ذلك في لقائه مجموعة من وسائل الإعلام الدولية في نيويورك على هامش انعقاد الجمعية العامة السنوية للأمم المتحدة.
وقال أتياس في تصريحه لوكالة الأنباء السعودية: دعينا كل وسائل الإعلام العالمية للاطلاع عن قرب ومعرفة أكثر عن البرنامج المعد والمتحدثين والمبادرات، وشرحنا ماذا ستقدم مبادرة منتدى الاستثمار (FII) في نسخته الثامنة في الرياض، وذلك بناء على مؤشرات تم جمعها من خلال استطلاع عالمي عن أولويات الناس حول العالم.
وأضاف أنه ولأول مرة تم تقديم مؤشر مستقبل الوظائف ومؤشر الرعاية الصحية، وكلها تحت مظلة مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار (FII)، وذلك بهدف دعم البشرية في مجالات الصحة والتنمية المستدامة والتعليم وكذلك في مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتات.
وأوضح أن لقاء اليوم شهد حضورا إعلاميا عالميا، وذلك تزامناً مع أسبوع الجمعية العامة للأمم المتحدة لمعرفة وفهم بشكل أكبر عن ماذا سيكون مستقبل الاستثمار.
وأعرب عن تطلعه في إقامة الدورة الثامنة في الرياض، بتواجد نحو 450 وسيلة إعلام دولية مسجلة وأكثر من 40 شبكة إعلامية كشركاء، لإجراء حوارات فعالة، مشيرًا إلى تأكيد حضور أكثر من 520 متحدث في المؤتمر، من الرؤساء التنفيذيين العالميين.
وقال: سوف نستضيف لأول مرة في مبادرة مستقبل الاستثمار قمتين قبل المؤتمر نفسه في 28 أكتوبر بالرياض، حيث سيكون لدينا قمة مصغرة عن أفريقيا، وقمة عن تمكين المرأة بمسمى “قمة الأفق” التي سوف ترأسها صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بت عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة.
أكد الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار ( FII) ريتشارد أتياس، على أهمية النسخة الثامنة للمؤتمر السنوي لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار (FII 8th edition) والذي سيكون تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله- ويُعقد في الفترة من 29 إلى 31 أكتوبر 2024م، في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، تحت شعار “أفق لا متناهٍ.. الاستثمار اليوم لصياغة الغد”.
جاء ذلك في لقائه مجموعة من وسائل الإعلام الدولية في نيويورك على هامش انعقاد الجمعية العامة السنوية للأمم المتحدة.
وقال أتياس في تصريحه لوكالة الأنباء السعودية: دعينا كل وسائل الإعلام العالمية للاطلاع عن قرب ومعرفة أكثر عن البرنامج المعد والمتحدثين والمبادرات، وشرحنا ماذا ستقدم مبادرة منتدى الاستثمار (FII) في نسخته الثامنة في الرياض، وذلك بناء على مؤشرات تم جمعها من خلال استطلاع عالمي عن أولويات الناس حول العالم.
وأضاف أنه ولأول مرة تم تقديم مؤشر مستقبل الوظائف ومؤشر الرعاية الصحية، وكلها تحت مظلة مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار (FII)، وذلك بهدف دعم البشرية في مجالات الصحة والتنمية المستدامة والتعليم وكذلك في مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتات.
وأوضح أن لقاء اليوم شهد حضورا إعلاميا عالميا، وذلك تزامناً مع أسبوع الجمعية العامة للأمم المتحدة لمعرفة وفهم بشكل أكبر عن ماذا سيكون مستقبل الاستثمار.
وأعرب عن تطلعه في إقامة الدورة الثامنة في الرياض، بتواجد نحو 450 وسيلة إعلام دولية مسجلة وأكثر من 40 شبكة إعلامية كشركاء، لإجراء حوارات فعالة، مشيرًا إلى تأكيد حضور أكثر من 520 متحدث في المؤتمر، من الرؤساء التنفيذيين العالميين.
وقال: سوف نستضيف لأول مرة في مبادرة مستقبل الاستثمار قمتين قبل المؤتمر نفسه في 28 أكتوبر بالرياض، حيث سيكون لدينا قمة مصغرة عن أفريقيا، وقمة عن تمكين المرأة بمسمى “قمة الأفق” التي سوف ترأسها صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بت عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة.