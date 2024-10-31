وقّع مركز الملك عبد الله المالي (كافد) اتفاقية مع شركات «CRRC» و«CRRC Nanjing Puzhen» و«حسن علام»، لإطلاق مشروع القطار الكهربائي «المونوريل» بطول 3.6 كيلومتر ويعمل بتقنية التشغيل الآلي دون سائق، الذي يتميز بارتباطه بـ«مترو الرياض».

التوقيع جاء على هامش فعاليات الدورة الثامنة لمؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار» المنعقد في الرياض، حيث يهدف المشروع إلى توفير حلول نقل سهلة، مستدامة وفعالة؛ ما يعزز رؤية «كافد» في إنشاء مدينة ذكية تعتمد على خيارات نقل مبتكرة تقلل من الاعتماد على المركبات الخاصة، بحسب بيان صادر عن «كافد».

ويضع هذا المشروع معايير جديدة للكفاءة والسلامة في مجال النقل، كما يضم 6 قطارات تسير على مسار دائري يربط بين 6 محطات موزعة بشكل استراتيجي؛ لتسهيل الوصول إلى المناطق الرئيسية في «كافد»، بما في ذلك المكاتب والمحال التجارية والمرافق الترفيهية.

كذلك، يعزز هذا القطار تجربة التنقل ويتيح الوصول إلى جميع أنحاء المدينة بسهولة، ويدعم تصميم القطار المبتكر رؤية «كافد» لمدينة «الـ10 دقائق».

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات في «كافد» ستيفن توماس في بيان صحافي، من المتوقع أن ينمو سوق النقل العام عالمياً من 6.11 مليار دولار في 2024 إلى 28.89 مليار دولار بحلول 2034، بمعدل نمو سنوي مركب 16.81 في المائة.

وأضاف: «من خلال مشروع القطار الكهربائي، لا نهدف فقط إلى تحسين جودة الحياة لسكان وزوار المركز، بل نساهم بشكل مباشر في تحقيق أهداف الاستدامة بعيدة المدى لمدينة الرياض». موضحاً أن هذا المشروع يعكس الطموح الحضري الذي تعيشه المملكة، من خلال توفير ربط سهل وفعّال بين مختلف أنحاء المدينة، تماشياً مع أهداف «رؤية 2030».

يشار إلى أن شركة إدارة وتطوير مركز الملك عبد الله المالي، المملوكة بالكامل لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، تشرف على تطوير «كافد» الذي يُعدّ الوجهة الرئيسية للأعمال وأسلوب الحياة في السعودية، والمحرك الرئيسي لطموحات الرياض الاقتصادية. حيث يمتد على مساحة 1.6 مليون متر مربع، تضم 95 مبنى على مستوى 5 فئات أصول متنوعة، تشمل المساحات المكتبية المتطورة، والمساكن الفاخرة، والمحال التجارية، وتجارب الضيافة، والفعاليات الترفيهية المتميزة، والتي ترتبط جميعها بشبكة من ممرات العبور المخصصة للمشي، في بيئة حضرية تسهّل الوصول لجميع الخدمات الأساسية سيراً على الأقدام في غضون 10 دقائق.