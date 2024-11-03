الرياض 30 ربيع الآخر 1446 هـ الموافق 02 نوفمبر 2024 م واس
أصدر استشاري الجهاز الهضمي والمناظير العلاجية المتقدمة بجامعة تورنتو بكندا الدكتور عبدالله الذيابي, كتابًا علميًا في مجال أمراض الجهاز الهضمي للكبار، صُمم خصيصًا لدعم التعليم الطبي وتعزيز كفاءة الأطباء المتدربين في تخصصات الجهاز الهضمي، وطب الباطنية، وطب الأسرة.
ويوفّر الكتاب منهجًا عمليًا وشاملًا يساعد الأطباء على التشخيص الدقيق والفعّال لحالات الجهاز الهضمي وأمراضه، مما يسهم في تقليل الأخطاء التشخيصية، ويحد من الأخطاء في التحاليل أو وصف الأدوية، وبالتالي تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى.
ويقدم المرجع العلمي بمشاركة 21 استشاريًا متخصصًا، تجارب علمية وعملية؛ لتقديم محتوى دقيق وموثوق به، ومتطوّر، كما اعتمد مرجعًا أساسيًا في التدريب اليومي للأطباء المتدربين في مستشفيات كندا .
- عبد الله الذيابي استشاري سعودي يصدر مرجعًا علميًا في مجال أمراض الجهاز الهضمي للكبار
- الرئيس التنفيذي لبرنامج جودة الحياة يلتقي بوكيل الأمين العام للأمم المتحدة
- هيئة الغذاء والدواء” يبحث تعزيز التعاون مع عدد من المسؤولين الصينيين في بكين
- المنظمة العربية للتنمية الإدارية تنفذ 244 برنامجًا تدريبيًا بمشاركة سعودية
- الفائزيون بجائزة “أفضل تطبيق جيومكاني” في ملتقى المنصة الجيومكانية الوطنية 2024
- تكلفة تتجاوز المليار دولار .. البحر الأحمر الدولية تُؤمِّن تمويل مشروع البنية التحتيَّة الخاص بـ “أمالا”
- «كافد» يعلن عن مشروع قطار كهربائي آلي مرتبط بـ«مترو الرياض»
- سفيرة السعودية في امريكا تؤكد التزام المملكة بتعزيز الاقتصاد الأزرق وابتكار حلول لاستدامة المحيطات
- وزيرة الخارجية السلوفيني: التشريع الإسرائيلي بشأن الأونروا “ضربة خطيرة للقانون الدولي”
- أرامكو السعودية توجه بوصلة المشاريع الكيميائية إلى آسيا