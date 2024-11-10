صلت الطالبة لانا العباسي من كلية العلوم بجامعة الملك عبدالعزيز، على منحة دراسية في جامعة أكسفورد المقدمة من مؤسسة “رودس تراست”، نظير تأسيسها لأول برنامج بحثي إرشادي في المملكة في مجال الفضاء.
وأوضحت العباسي، أن فكرة الالتحاق بالمنحة، بدأ بعد أن بلغ رصيدها البحثي 5 أبحاث علمية، منها تأسيس وإدراة برنامج “فلك” البحثي، وهو أول برنامج بحثي إرشادي في المملكة في مجال الفضاء، والذي يهدف إلى ربط الطلاب بخبراء محليين ودوليين لإجراء أبحاث رائدة في علوم وتقنيات الفضاء، واجتيازها بعد ذلك التقييم والمقابلات النهائية مع باقي المرشحين النهائيين من قبل لجنة دولية من الخبراء البارزين للحصول على المنحة.
وأكدت حرصها على التوسع في الأبحاث العلمية في مجال الفضاء، كما تطمح لاستكمال دراستها في مرحلة الدكتوراه في مجال الفيزياء الفلكية، بعد أن نالت جائزة أفضل ورقة علمية منشورة بالعلوم لمرحلة البكالوريوس بالملتقى العلمي الخامس عشر بالجامعة، وعملت على بحثيين علميين بمجال فيزياء الجسيمات، مما اهلها للمشاركة بمعرض ايسف الدولي للعامين 2020 و 2021م.
يذكر أن منحة “رودس تراست” من جامعة أكسفورد والتي يتم فيها تخصيص مقعدين للطلبة السعوديين من أصل أكثر من 100 مقعد للطلبة حول العالم، تمكن الطلبة السعودين من صقل مهاراتهم وإثراء معارفهم في المجالات التي ستسهم في تحقيق العديد من المستهدفات في إطار رؤية المملكة 2030.