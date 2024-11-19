ينظم المجلس الدولي للتمور يوم الخميس المقبل بالعاصمة الرياض جلسة حوارية رفيعة المستوى بمشاركة نخبة من الخبراء، والأكاديميين، والمتخصصين في مجال الزراعة ودراسات المناخ، وذلك في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، تأتي الجلسة على هامش فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي للتمور، الذي يشهد مشاركة دولية واسعة، وتهدف إلى مناقشة تأثير التغير المناخي على زراعة النخيل.

وتُقام الجلسة بحضور عددٍ من أصحاب المعالي والسعادة المسؤولين عن قطاع الزراعة، ويرأسها المدير التنفيذي للمجلس الدولي للتمور الدكتور عبدالرحمن الحبيب، ويتحدث خلالها الأستاذ الدكتور جلين سي رايت من جامعة أريزونا بالولايات المتحدة الأمريكية، والأستاذ الدكتور إكرام بليلو من جامعة “كاوست”، والأستاذ الدكتور إبراهيم الجبوري من منظمة “الفاو” بالأردن، إضافة إلى الدكتور عبدالعزيز الجياتي من شركة تراث المدينة المنورة.

وتناقش الجلسة التحديات التي تواجه زراعة وإنتاج النخيل بسبب الاحتباس الحراري والتغير المناخي، والممارسات الزراعية الحديثة التي يمكن أن تسهم في التغلب على تلك التحديات، إلى جانب إستراتيجيات إدارة الآفات المتكاملة، ودور التكنولوجيا الحيوية، وتقنيات التربية الحديثة في مواجهة تغير المناخ.

تجدر الإشارة إلى أن المجلس الدولي للتمور، الذي تأسس في ديسمبر 2013 ومقره الدائم في مدينة الرياض، يهدف إلى تعزيز التعاون الدولي لتطوير قطاع النخيل والتمور بطريقة متكاملة ومستدامة. ويعمل المجلس على تحسين الإنتاج والتصنيع والتسويق، ودعم الأبحاث العلمية والممارسات الزراعية المبتكرة، بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي والاستدامة البيئية لهذا القطاع الحيوي.