تقديراً لدورها المحوري في دعم برامجه وتعزيز أنشطته العلمية، أعلنت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي أنها حظيت بتكريم خاص من مركز عبدالسلام الدولي للفيزياء النظرية (ICTP) ومقره مدينة ترييستا الإيطالية، خلال احتفاله بالذكرى الستين لتأسيسه.
وقالت المؤسسة في تصريح صحافي إن هذا التكريم تمثل في تثبيت شعار المؤسسة على جدار مخصص لتكريم أبرز الداعمين والشركاء في مسيرة المركز، وذلك خلال احتفالية رسمية حضرها مدير المركز أتيش دابولكار، ونائب المدير العام لليونيسكو ليديا بريتو، والمديرة العامة لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي د.أمينة فرحان.
وأوضحت أن هناك شراكة بين المؤسسة والمركز تتمثل في برنامج الكويت لدى المركز الدولي للفيزياء النظرية، الذي يتضمن عدة مكونات تهدف الى دعم العلماء والطلاب من الكويت والدول العربية، بما في ذلك زمالات ما بعد الدكتوراه للعلماء الكويتيين وفرص للعلماء الزائرين للتعاون مع علماء المركز، ودعم لطلاب الدبلوم في تخصصات متنوعة.
وقالت المؤسسة إنه على مدى أكثر من 40 عاماً، ساهم برنامج الكويت في المركز الدولي للفيزياء النظرية في دعم أكثر من 465 عالماً عربياً و34 طالب دبلوم، إلى جانب توفير فرص زمالات ومشاركة متميزة للعلماء من الكويت والدول العربية في الأنشطة العلمية للمركز، مما عزز البحث العلمي وبناء شبكات وعلاقات أكاديمية دولية.
المصدر القبس الكويتية