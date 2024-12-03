الرياض 2 ديسمبر 2024 (شينخوا) أعلنت المملكة العربية السعودية اليوم (الاثنين) عن إطلاق مبادرة “شراكة الرياض العالمية” ودعم بقيمة 150 مليون دولار لمواجهة تحديات الجفاف، بحسب وكالة الأنباء السعودية ((واس)).
وجاء الإعلان من قبل وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، خلال الدورة الـ16 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16) التي تستضيفها الرياض في الفترة من 2 إلى 13 ديسمبر الجاري.
وأوضح بأن إطلاق مبادرة شراكة الرياض العالمية جاء من أجل القدرة على الصمود في مواجهة الجفاف وذلك في خطوة نوعية تؤكد التزام المملكة بالتصدي لتحديات الجفاف العالمية، أما مبلغ الدعم فسيتم تخصيصه على مدى السنوات العشر المقبلة، لتقديم حلول استباقية للتحديات البيئية والإنسانية.
وأكد الفضلي أن المبادرة تأتي استكمالا للجهود السعودية المتواصلة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، التي تتجسد في مشاريع رائدة مثل “مبادرة السعودية الخضراء” و”مبادرة الشرق الأوسط الأخضر”، بالإضافة إلى المبادرة العالمية للحفاظ على الأراضي التي أطلقتها المملكة تحت مظلة مجموعة العشرين، وتأسيس المنظمة العالمية للمياه.
وتهدف مبادرة شراكة الرياض العالمية إلى التحول نحو الاستعداد الاستباقي من خلال تطوير استراتيجيات متكاملة تشمل: تقييم مخاطر الجفاف، وتعزيز أنظمة الإنذار المبكر، وتبني حلول مبتكرة قائمة على الزراعة المستدامة والمحاصيل المقاومة للجفاف، وتسهيل التمويل لتعزيز البنية التحتية للمياه وتقديم حلول تأمينية لصغار المزارعين.