الوكاد خاص
تستعد الجمعية السعودية لتقويم الأسنان، لإطلاق ثلاثة مؤتمرات دولية في وقت ومكان واحد وذلك في تخصص طب تقويم الأسنان خلال الفترة من ١٢ -١٤ ديسمبر الجاري في العاصمة السعودية الرياض. ويصاحب هذه المؤتمرات ورش عمل مختلفة يقدمها أطباء عالميون وذلك خلال الفترة من 11 إلى 15 ديسمبر. وأعلن رئيس الجمعية السعودية لتقويم الأسنان واستشاري تقويم الأسنان الدكتور محمد بن مرشد الحربي أن الرياض تستضيف المؤتمر السنوي الثامن عشر، والذي سيضم أيضًا المؤتمر الخامس عشر للزرعات التقويمية والمؤتمر الرابع للتقويم الشفاف.
وأردف قائلا بأن المتحدثين سيقدمون أحدث الأبحاث والتطورات والتقنيات في مجال تقويم الأسنان، مع التركيز بشكل خاص على الزرعات التقومية وتقويم الأسنان الشفاف. وأوضح أن هذه المؤتمرات تمثل فرصة فريدة لأجتماع نخبة الخبراء والمتخصصين في تقويم الأسنان من جميع أنحاء العالم كما يعد منصة لتبادل الأفكار والخبرات ومناقشة التحديات والفرص الناشئة في هذا المجال سريع التطور. وأضاف الدكتور محمد بن مرشد الحربي أن هذه المؤتمرات تسلط الضوء على أحدث المستجدات في عالم تقويم الأسنان وزراعات تقويم الأسنان لافتا في الوقت نفسه إلى أن هذا الحدث الدولي الكبير سوف يكون إضافة عالمية وعلمية مواكبة لما تمر به المملكة العربية السعودية من تطور حضاري وعلمي واضح، على جميع الأصعدة والميادين.
وأضاف الدكتور محمد بن مرشد الحربي بأن مايميز هذا الحدث هو دمج المؤتمر السنوي الثامن عشر للجمعية بالحدث الكبير المتمثل بالمؤتمر الدولي الخامس عشر للزرعات التقويمية – WIOC- والذي سيكون مؤتمرا غير تقليديا من حيث الإقبال والمشاركة الكبيرة من قبل عدد كبير من الباحثين والمستشارين والمتخصصين في ميدان طب تقويم الأسنان على مستوى العالم، وهو ما اعتادت عليه الجمعية، منذ انطلاق مؤتمرها السنوى الأول منذ 18عاما، وهو ما جعل مؤتمرها السنوي يعد من أبرز وأهم المؤتمرات الدولية والعربية، المعنية في منطقة الشرق الأوسط بمجال طب تقويم الأسنان، والذي يحظى بإهتمام إعلامي عربي وإقليمي كبير، وأوضح أن الحدث الثاني وهو المؤتمر الخامس عشر للزرعات التقويمية WIOC والذي يعتبر من أهم المؤتمرات الدولية في العالم في الزرعات التقويمية في طب تقويم الأسنان. ويستضيف هذا الحدث نخبة كبيرة من العلماء والمختصين وكبار الاستشاريين والأكاديميين من مختلف دول العالم، الأمر الذي يؤكد حرص الجمعية على مواكبة رؤية المملكة 2030 ، بعد النجاحات المتتالية التي حققتها الجمعية في مسيرتها الماضية، بشكل ملحوظ في عالم طب تقويم الأسنان، وأوضح أن الحدث الثالث الذي لا يقل أهمية هو انطلاق المؤتمر السعودي الرابع للتقويم الشفاف، وهو المؤتمر الذي سيكون بمثابة تسليط الضوء على كل ما هو جديد في مجال التقويم الشفاف، وعرض آخر ما توصلت إليه الأبحاث والتقنيات وتكنولوجيا عمليات تقويم الأسنان الشفاف، الذي شهد تطورا كبيرا منذ بداية اكتشافه في عام 1945، على يد هيرالد دين كيسلينج، الذي نجح في تصميم جهاز مبسط لتعديل وضعية الأسنان نحو مواقعها الصحيحة . الجدير بالذكر أن الجمعية السعودية لتقويم الأسنان تضم ما يزيد عن ثلاثة آلاف عضو، والتي تهدف منذ تدشينها إلى العمل على توفير الفرص للعاملين في مجالات تخصص واهتمامات الجمعية، من أجل العمل على الإسهام في حركة التقدم العلمي والمهني في هذه المجالات، والمساهمة في تطوير مهارات الممارسين الصحيين وتنمية الفكر العلمي المهني وتطوير الأداء لأعضاء الجمعية في مجال تخصص الجمعية. بالإضافة إلى تيسير تبادل الإنتاج العلمي والأفكار العلمية والمهنية وتقديم المشورة العلمية والقيام بالدراسات اللازمة لرفع مستوى الأداء في مجالات اهتمام الجمعية لدى المؤسسات والهيئات المعنية، وتقديم المشورة الفنية للجهات الصحية المختلفة فيما يخص الممارسات والأنشطة والإجراءات الصحية وتقييم المنشآت الصحية لغرض اعتمادها لتقديم الخدمة.