دعا رئيس البرلمان العربي محمد أحمد اليماحي الأشقاء في سوريا إلى إعلاء المصلحة العليا لبلادهم والتحلي بروح المسؤولية في ظل هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها سوريا، وتغليب لغة الحوار لبناء مستقبل آمن لجميع أطياف الشعب السوري، مشددًا على ضرورة الحفاظ على المؤسسات العامة للدولة السورية، واستكمال عملية الانتقال السلمي للسلطة بشكل سلمي وآمن.
وأكد اليماحي في بيان له اليوم، أهمية تعزيز الدعم والتضامن العربي مع الشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية، مطالبًا المجتمع الدولي بالوقوف إلى جانب الشعب السوري والتعاون معه في كل ما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والحفاظ على وحدة الأراضي السورية.
واس القاهرة