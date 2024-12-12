وكالات – الوكاد
رفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، التهاني الصادقة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله-، بمناسبة فوز المملكة رسميًا باستضافة بطولة كأس العالم FIFA™ 2034.
وشدد سمو ولي العهد – حفظه الله – على عزم المملكة الكبير بالمساهمة الفعّالة في تطوير لعبة كرة القدم حول العالم، ونشر رسائل المحبة والسلام والتسامح، متسلحة بقدراتها وإمكاناتها الكبيرة، علاوة على طاقات شعب المملكة وهممهم العالية لتحقيق الصعاب، والتي كان إحدى ثمارها الفوز بملف استضافة كأس العالم بشكل رسمي.
وقد أعلن سمو ولي العهد -حفظه الله-، أمس الأربعاء 11 ديسمبر 2024م تأسيس «الهيئة العليا لاستضافة كأس العالم 2034»؛ وذلك عقب إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) فوز المملكة العربية السعودية؛ باستضافة بطولة كأس العالم 2034 لكرة القدم (FIFA World Cup 2034™).
ويأتي إعلان تأسيس الهيئة التي يرأس سمو ولي العهد -حفظه الله- مجلس إدارتها الهيئة العليا وتضم عددا من أصحاب السمو والمعالي، تأكيدا على عزم المملكة على تقديم نسخة استثنائية من المحفل الأكثر أهمية في عالم كرة القدم كأول دولة عبر التاريخ تستضيف هذا الحدث بتواجد 48 منتخبا من قارات العالم كافة، في تجسيد للدعم والاهتمام غير المسبوق الذي يجده القطاع الرياضي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيده الله -، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-.
ويأتي إعلان تأسيس الهيئة التي يرأس سمو ولي العهد -حفظه الله- مجلس إدارتها الهيئة العليا وتضم عددا من أصحاب السمو والمعالي، تأكيدا على عزم المملكة على تقديم نسخة استثنائية من المحفل الأكثر أهمية في عالم كرة القدم كأول دولة عبر التاريخ تستضيف هذا الحدث بتواجد 48 منتخبا من قارات العالم كافة، في تجسيد للدعم والاهتمام غير المسبوق الذي يجده القطاع الرياضي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيده الله -، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-.
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