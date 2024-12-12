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أطلقت وزارة الداخلية ممثلة بالمديرية العامة للجوازات، بالتنسيق مع وزارة الرياضة، ختمًا خاصًا تحت مسمى “أهلًا بالعالم” بمناسبة فوز المملكة العربية السعودية باستضافة بطولة كأس العالم 2034.
وسيُتاح الختم للمسافرين عبر منافذ المملكة الدولية
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