الرياض 21 جمادى الآخرة 1446 هـ الموافق 22 ديسمبر 2024 م واس
أعلنت أكاديمية طويق عن إطلاق شراكتها مع “Uptime Institute” بمعسكرات احترافية تقام بمقر الأكاديمية الرئيسي في مدينة الرياض لمدة 6 أشهر؛ لتخريج كوادر وطنية متميزة للعمل في مراكز البيانات، وإدارة مراكز البيانات المتقدمة في مختلف القطاعات.
وتهدف الشراكة إلى سد احتياجات سوق العمل في عدد من تخصصات البيانات أبرزها: إدارة مراكز البيانات، تحليل البيانات، تصميم مشاريع البيانات، وذلك من خلال إطلاق عدة معسكرات تعليمية مكثفة بشهادات احترافية عالمية، وتقديمها للمتدربين بمنهجيّة تعلُّم قائمة على التطبيقات العملية باستخدام المعامل المخصصة لمراكز إدارة البيانات، وتزويدهم بأهم بالمهارات والخبرات اللازمة؛ التي تمكّنهم من بناء وتطوير حلول مبتكرة؛ لخدمة العديد من شرائح المجتمع، وأتاحت الأكاديمية التسجيل في معسكراتها الاحترافية بالشراكة مع “Uptime Institute” عبر موقعها الإلكتروني: https://tuwaiq.edu.sa .
وأكّد الرئيس التنفيذي لأكاديمية طويق عبدالعزيز الحمادي، سعي الأكاديمية في تفعيل شراكاتها مع كبرى الجهات العالمية؛ لإقامة معسكرات وبرامج احترافية في مختلف مجالات التقنيات الحديثة، كما أكد على أهمية الشراكة مع “Uptime Institute” لتعزيز الجهود في تحسين جودة التعليم التقني وتطوير المهارات ملبيةً احتياجات سوق العمل من خلال المعسكرات والبرامج المبتكرة والشراكات الإستراتيجية.
ومن جانبه، أشاد الرئيس التنفيذي لـ “Uptime Institute”، السيد مارتن مكارثي، بالشراكة التي تم عقدها مع أكاديمية طويق، وعلى عزم المعهد بتسخير أفضل الممارسات التعليمية لضمان جودة تنفيذ المعسكرات والبرامج، وأكد على أن صناعة مراكز البيانات تعد واحدة من أسرع الصناعات نموًا في العالم، ويتطلب هذا التوسع المستمر في الصناعة قوة عاملة متنامية ومتنوعة لدعم الشباب السعودي بأهم المهارات اللازمة في مجالات البيانات وإدارة مراكزها، كما أشار إلى أن معهد “Uptime” قد قام بتخريج أكثر من 90 ألف خريج وخريجة، وساهم بتطوير مسارات الطلاب المهنية في هذا المجال.
الجدير بالذكر أن أكاديمية طويق تعمل على تسخير الابتكار والإبداع في التعليم، مما سيمكن الطلاب من مواجهة تحديات المستقبل بطرق فعالة، كما تعمل الأكاديمية على تطوير شراكات استراتيجية مع مؤسسات عالمية لتبادل المعرفة والخبرات، بهدف تحسين جودة التعليم والمخرجات التعليمية، مواصلةً جهودها لتحقيق أفضل النتائج لطلابها والمجتمع التقني كافة.
أعلنت أكاديمية طويق عن إطلاق شراكتها مع “Uptime Institute” بمعسكرات احترافية تقام بمقر الأكاديمية الرئيسي في مدينة الرياض لمدة 6 أشهر؛ لتخريج كوادر وطنية متميزة للعمل في مراكز البيانات، وإدارة مراكز البيانات المتقدمة في مختلف القطاعات.
وتهدف الشراكة إلى سد احتياجات سوق العمل في عدد من تخصصات البيانات أبرزها: إدارة مراكز البيانات، تحليل البيانات، تصميم مشاريع البيانات، وذلك من خلال إطلاق عدة معسكرات تعليمية مكثفة بشهادات احترافية عالمية، وتقديمها للمتدربين بمنهجيّة تعلُّم قائمة على التطبيقات العملية باستخدام المعامل المخصصة لمراكز إدارة البيانات، وتزويدهم بأهم بالمهارات والخبرات اللازمة؛ التي تمكّنهم من بناء وتطوير حلول مبتكرة؛ لخدمة العديد من شرائح المجتمع، وأتاحت الأكاديمية التسجيل في معسكراتها الاحترافية بالشراكة مع “Uptime Institute” عبر موقعها الإلكتروني: https://tuwaiq.edu.sa .
وأكّد الرئيس التنفيذي لأكاديمية طويق عبدالعزيز الحمادي، سعي الأكاديمية في تفعيل شراكاتها مع كبرى الجهات العالمية؛ لإقامة معسكرات وبرامج احترافية في مختلف مجالات التقنيات الحديثة، كما أكد على أهمية الشراكة مع “Uptime Institute” لتعزيز الجهود في تحسين جودة التعليم التقني وتطوير المهارات ملبيةً احتياجات سوق العمل من خلال المعسكرات والبرامج المبتكرة والشراكات الإستراتيجية.
ومن جانبه، أشاد الرئيس التنفيذي لـ “Uptime Institute”، السيد مارتن مكارثي، بالشراكة التي تم عقدها مع أكاديمية طويق، وعلى عزم المعهد بتسخير أفضل الممارسات التعليمية لضمان جودة تنفيذ المعسكرات والبرامج، وأكد على أن صناعة مراكز البيانات تعد واحدة من أسرع الصناعات نموًا في العالم، ويتطلب هذا التوسع المستمر في الصناعة قوة عاملة متنامية ومتنوعة لدعم الشباب السعودي بأهم المهارات اللازمة في مجالات البيانات وإدارة مراكزها، كما أشار إلى أن معهد “Uptime” قد قام بتخريج أكثر من 90 ألف خريج وخريجة، وساهم بتطوير مسارات الطلاب المهنية في هذا المجال.
الجدير بالذكر أن أكاديمية طويق تعمل على تسخير الابتكار والإبداع في التعليم، مما سيمكن الطلاب من مواجهة تحديات المستقبل بطرق فعالة، كما تعمل الأكاديمية على تطوير شراكات استراتيجية مع مؤسسات عالمية لتبادل المعرفة والخبرات، بهدف تحسين جودة التعليم والمخرجات التعليمية، مواصلةً جهودها لتحقيق أفضل النتائج لطلابها والمجتمع التقني كافة.