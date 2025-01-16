جدة – واس:
جذبت لوحة المركبة الأمنية التي تحمل رمز «م ك هـ 2025» أنظار زوار جناح وزارة الداخلية المشارك في النسخة الرابعة من “مؤتمر ومعرض الحج”، الذي يُقام تحت شعار “الطريق إلى النسك” في الفترة (13-16 يناير 2025م) بجدة سوبردوم بمحافظة جدة.
ولفتت اللوحة التي تم وضعها على إحدى المركبات الأمنية، الانتباه، حيث ترمز إلى مكة المكرمة وتطلعها نحو المستقبل، مما يعكس جهود المملكة في تطوير منظومة الحج والعمرة وتسهيل الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، والهوية المكانية والزمانية للمدينة المقدسة.
يذكر أن جناح وزارة الداخلية يستعرض، جهود الوزارة ومبادراته الخدمية والإنسانية لتوفير تجربة حج آمنة وسلسة لضيوف الرحمن عبر المنافذ البرية والبحرية، والأنظمة والتجهيزات الأمنية المعززة بتقنيات الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية المستخدمة في إدارة الحشود والمشاعر المقدسة، وحملة «لا حج بلا تصريح»، ومبادرة «طريق مكة».