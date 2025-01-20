الوكاد – واس:
تنظّم جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية يومي 27 و28 يناير الجاري، المؤتمر العالمي الثالث عن تاريخ الملك عبدالعزيز -رحمه الله-، الذي يأتي هذا العام بعنوان «الاقتصاد في عهد الملك عبدالعزيز.. التمكين والتنمية والاستدامة»، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، وذلك في مبنى المؤتمرات بالمدينة الجامعية بالرياض.
ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على الفكر الاقتصادي للملك عبدالعزيز ودلائله التاريخية، ودراسة السياسات والنظم الاقتصادية التي أسهمت في بناء الاقتصاد السعودي الحديث، مع إبراز دور الاقتصاد السعودي في تحقيق التنميةالمستدامة خلال تلك الفترة، واستقصاء قيم وعوامل فاعلية الاقتصاد السعودي.
يتناول المؤتمر هذا العام أربعة محاور رئيسة تركز على الفكر الاقتصادي عند الملك عبدالعزيز -طيّب الله ثراه- والتمكين الاقتصادي والتنمية والاستدامة الاقتصادية.
ويُشارك في المؤتمر نخبةٌ من الباحثين والخبراء من مختلف أنحاء العالم، كما يتضمّن عددًا من الفعاليات المصاحبة، منها حلقات نقاش وورش عمل متخصصة في مصادر التاريخ الاقتصادي السعودي، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، والمناهج الحديثة في دراسة التاريخ والتنمية الاقتصادية، وبناء المؤسسات الاقتصادية الحكومية والخاصة، كما يُصاحب المؤتمر إقامة معرض تاريخي ومبادرات إثرائية تُبرز الإرث التاريخي والاقتصادي للملك عبدالعزيز -رحمه الله-.
ويأتي تنظيم المؤتمر انطلاقًا من دور جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في خدمة التاريخ الوطني وتعزيز البحث العلمي، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، ويُسهم في تعزيز الهوية الوطنية والوعي بأهمية الفكر الاقتصادي في بناء التنمية المستدامة.