واشنطن 23 يناير 2025 (شينخوا) وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يوم الأربعاء يقضي بإعادة تصنيف الحوثيين في اليمن كـ”منظمة إرهابية أجنبية”.
وأفاد بيان حقائق أصدره البيت الأبيض بأن أمر ترامب التنفيذي ألغى الأمر الذي أصدره جو بايدن قبل أربع سنوات، والذي شطب الحوثيين من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية ليُلغي بذلك أمرا كان قد أصدره ترامب في الأيام الأخيرة من ولايته الرئاسية الأولى.
وذكر البيت الأبيض في بيان الحقائق أنه “نتيجة لسياسة إدارة بايدن الضعيفة، أطلق الحوثيون النار على السفن الحربية التابعة للبحرية الأمريكية عشرات المرات، وشنوا العديد من الهجمات على البنية التحتية المدنية في الدول الشريكة، وهاجموا السفن التجارية العابرة لباب المندب أكثر من 100 مرة”.
وقد وجه الأمر التنفيذي، الذي صدر يوم الأربعاء، وزير الخارجية ماركو روبيو بالتوصية بأن يدخل هذا التصنيف حيز التنفيذ في غضون 30 يوما.
وبعد هذا التصنيف، سيصدر ترامب توجيها للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بعد الانتهاء من المراجعة، “بإنهاء علاقتها مع الكيانات التي قدمت مدفوعات للحوثيين، أو التي عارضت الجهود الدولية لمواجهة الحوثيين بينما غضت الطرف عن الإرهاب والانتهاكات التي يرتكبها الحوثيون