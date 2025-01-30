واشنطن 29 يناير 2025 (شينخوا) قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء إنه سيأمر البنتاغون ووزارة الأمن الداخلي بإعداد منشأة لاحتجاز 30 ألف مهاجر غير شرعي في قاعدة غوانتانامو، وهي قاعدة تابعة للبحرية الأمريكية تقع على طول الساحل الجنوبي الشرقي لكوبا.
وقد أدلى ترامب بهذه التصريحات قبل توقيعه على قانون “ليكن رايلي” في البيت الأبيض قائلا إن “لدينا 30 ألف سرير في غوانتانامو لاحتجاز أسوأ المهاجرين غير الشرعيين المجرمين الذين يهددون الشعب الأمريكي. وهذا سيضاعف قدرتنا على الفور”.
وقد وافق الكونغرس في وقت سابق من هذا الشهر على قانون “ليكن رايلي”، الذي ينص على احتجاز المهاجرين غير الشرعيين المتهمين بارتكاب جرائم معينة. وهذا يعد أول تشريع رئيسي للإدارة الجديدة.
وفي هذا السياق، قالت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم لشبكة ((سي إن إن )) إن القاعدة من الممكن أن تكون لاحتجاز ما وصفته بـ “أسوأ الأسوأ”.
وخلال حملته الانتخابية، وعد ترامب بتنفيذ عمليات ترحيل واسعة النطاق للمهاجرين غير الشرعيين فور توليه منصبه. وبعد تنصيبه في 20 يناير، زادت عمليات الترحيل في عدة أجزاء من الولايات المتحدة، وتفيد التقارير بأن عمليات الترحيل تركز على المجرمين.
وفي يوم الأحد فقط، قامت وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك في الولايات المتحدة باعتقال حوالي ألف شخص، مع نشاطها في جنوب شرق البلاد، حسبما نقلت قناة ((فوكس نيوز)) عن مكاتب ميدانية مختلفة تابعة للوكالة.