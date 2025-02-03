طوكيو 04 شعبان 1446 هـ الموافق 03 فبراير 2025 م واس
أعلنت اليابان أمس عن إطلاق صاروخ يحمل قمرًا صناعيًا لينضم بذلك إلى النسخة الخاصة من نظام تحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية.
وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أنه تم إطلاق الصاروخ “إتش3” الذي يحمل القمر الصناعي “ميشيبيكي” من مركز “تانيجاشيما” الفضائي بمحافظة “كاجوشيما” جنوب غرب اليابان في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بالتوقيت المحلي لليابان.
وأشارت الشبكة اليابانية إلى أنه بعد حوالي 30 دقيقة من الإقلاع، انفصل القمر الصناعي عن مركبة الإطلاق.
وتعتزم الحكومة اليابانية زيادة عدد الأقمار الصناعية في نظام تحديد المواقع الخاص بها إلى سبعة، إذ تعد أن استكمال المشروع سيمكن من توفير معلومات تحديد المواقع دون الاعتماد على الأقمار الصناعية الأجنبية.
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