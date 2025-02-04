المدينة المنورة 05 شعبان 1446 هـ الموافق 04 فبراير 2025 م واس
أطلقت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين بوابة تحديث بيانات مقدمي خدمات الإفطار بالمسجد النبوي خلال شهر رمضان المبارك 1446هـ.
وأوضحت الهيئة أن تحديث البيانات عبر الرابط المرسل بالرسائل النصية يُعد شرطا أساسيا لاستمرار الخدمة، إلى جانب مُتطلب التعاقد مع شركات إعداد وجبات معتمدة من الهيئة، والالتزام بالشروط والأحكام المدرجة في نظام موائد الإفطار، على أن يتم إرسال قائمة الشركات المعتمدة بعد تحديث البيانات لإتمام التعاقد وإصدار التصريح الإلكتروني.