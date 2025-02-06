بكين 6 فبراير 2025 (شينخوا) أعلنت الشركة الصينية المحدودة لهندسة النفط البحري، التابعة للشركة الوطنية الصينية للنفط البحري، مؤخرا عن توقيع مذكرة تفاهم بشأن التعاون مع شركة أرامكو السعودية مؤخرا، الأمر الذي يرمز إلى تعميق التعاون الثنائي في مجال الطاقة وتحقيق تقدم عملي في قطاع النفط البحري.
وحسب مذكرة التفاهم، سيقوم الجانبان بالتعاون في تحديد الموقع المواتي لإنشاء قاعدة إنتاج ذكي وتطوير نماذج التعاون وتربية الأكفاء المهنيين وحفز التطور المحلي لسلاسل التوريد وغير ذلك، بما يحقق التكامل بين المزايا المتفوقة لشركة أرامكو في موارد الطاقة والقدرات الكبيرة للشركة الصينية في تطوير النفط والغاز البحريين والصناعة التحويلية الذكية.
وتوقعت الشركة الصينية المحدودة لهندسة النفط البحري أن يحفز هذا التعاون الابتكار المستمر والتنمية عالية الجودة في صناعة الطاقة في الشرق الأوسط، فضلا عن تقديم دعم قوي في تنمية صناعة النفط والغاز وحفز التطور الاقتصادي المتنوع في السعودية.
كما أعربت الشركة عن أملها في مواصلة التنمية المحلية في الشرق الأوسط، من خلال التوقيع على مذكرة التفاهم هذه وتطبيقها، لتصبح نموذجا عمليا للتعاون والفوز المشترك بين الشركة الصينية ونظيرها الأجنبي في السوق الدولية.
وفي هذا الصدد، أصبح تطوير النفط والغاز البحريين، بفضل إمكانات الاستكشاف الضخمة، مجالا مهما في التعاون الصيني- العربي في مجال الطاقة. وتقدم الشركة الصينية المحدودة لهندسة النفط البحري، باعتبارها واحدة من الشركات الرئيسية المملوكة للدولة لتطوير النفط والغاز البحريين في الصين، تقدم مساهمات في دعم التحول الذكي لأعمال النفط والغاز البحريين في الدول العربية.
وقال وانغ تشانغ لينغ، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن الشرق الأوسط يعد منطقة مهمة على طول “الحزام والطريق”، كما أنه مصدر مهم لواردات الصين من الطاقة، مشيرا إلى أنه في الأعوام العشرة الماضية، أصبحت الشركة الوطنية الصينية المحدودة لهندسة النفط البحري هي الشركة الصينية الوحيدة المدرجة على القائمة المختصرة للاتفاقيات طويلة الأجل لتطوير المشروعات في قطاعي النفط والغاز البحريين لشركة أرامكو السعودية، كما نجحت في التعاقد على مشروعات عديدة مع الشركات السعودية والقطرية وغيرها.
هذا وفي أكتوبر عام 2024، أعلنت الصين عن التشغيل الكامل لأول قاعدة تصنيع ذكية لمعدات النفط والغاز البحريين في بلدية تيانجين بشمالي الصين، وتغطي هذه القاعدة التابعة للشركة الصينية المحدودة لهندسة النفط البحري مساحة 575 ألف متر مربع بموقعها على طول ساحل بحر بوهاي، وتركز على إنتاج منصات النفط والغاز البحري والمنتجات البحرية الراقية مثل وحدات الغاز الطبيعي المسال.