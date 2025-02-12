تحرك المملكة العربية السعودية نحو الاكتفاء الذاتي من الرعاية الصحية في إطار رؤية 2030، أصبح توطين تصنيع الأدوية الحيوي أولوية حاسمة. وفي خطوة كبيرة إلى الأمام، وقعت سانوفي العام الماضي اتفاقية مع شركة سدير للأدوية ونوبكو وتقوم بنقل خبرتها العالمية في إنتاج الأنسولين إلى المملكة، مما يضمن إمدادات أكثر مرونة من العلاج عالي الجودة لمرضى السكري.
قالت لمى صالح، المدير العام للأدوية العامة، سانوفي في المملكة العربية السعودية ودول الخليج مع معدل انتشار مرض السكري يبلغ 18.7٪، أطلس IDF الطبعة العاشرة، تقرير مؤشر IDF T1D من بين أعلى المعدلات في العالم، تواجه المملكة العربية السعودية حاجة ملحة لتأمين إمدادات مستقرة وموثوقة من الأنسولين. تعتمد المملكة تاريخيا على الواردات، وتتحول الآن نحو الإنتاج المحلي، وهي خطوة من شأنها أن تعزز بشكل كبير الأمن الدوائي الوطني وتضمن وصولا أكبر إلى العلاج المنقذ للحياة لمئات الآلاف من المرضى.
تؤكد لمى صالح، المدير العام للأدوية العامة في سانوفي السعودية والخليج، على أهمية هذه الشراكة الاستراتيجية في تعزيز مرونة الرعاية الصحية. ومن خلال التعاون مع سدير للأدوية ونوبكو، تقدم سانوفي خبرتها التي تمتد لقرن من الزمان في مجال رعاية مرضى السكري إلى المملكة العربية السعودية، حيث تؤسس مع شركة سدير للأدوية منشأة حديثة لإنتاج الأنسولين تقوم بتصنيع وتجميع وتعبئة أقلام الأنسولين المتقدمة “سولو ستار” داخل المملكة.
وبمجرد تشغيلها بالكامل، ستتمكن المنشأة من إنتاج ما يقرب 15 مليون قلم أنسولين سنويا، مما يلبي الاحتياجات العلاجية ل 500,000 مريض في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية. ومن المتوقع أن يغطي هذا الإنجاز الإنتاجي 70٪ من مرضى السكري الذين يتلقون الأنسولين في المملكة، مما يقلل بشكل كبير من الاعتماد على سلاسل التوريد الخارجية ويعزز الأمن الصيدلاني.
“هذه المبادرة تدور حول أكثر من مجرد تصنيع. يتعلق الأمر بضمان حصول المرضى بشكل مستمر على الأنسولين عالي الجودة، المنتج محليا لتلبية احتياجاتهم. ومن خلال نقل التكنولوجيا، نساعد في تعزيز البنية التحتية للرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية والمساهمة في مستقبل تكون فيه الأدوية الأساسية في متناول اليد دائما”.
خطوة استراتيجية نحو رؤية 2030
يتماشى توطين إنتاج الأنسولين مع برنامج تحول القطاع الصحي الأوسع نطاقا، وهو ركيزة أساسية لرؤية 2030 التي تركز على تحسين إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية، وتعزيز الابتكار الطبي، وتعزيز القدرات الصيدلانية الوطنية. من خلال تطوير مرافق التصنيع عالية التقنية والاستثمار في المواهب المحلية المتخصصة، تدعم هذه المبادرة هدف المملكة العربية السعودية في أن تصبح مركزا إقليميا لإنتاج الأدوية الحيوية.
بالنسبة لسانوفي، يتجاوز هذا الاستثمار تلبية احتياجات المرضى الفورية. فيتعلق الأمر أيضا ببناء الخبرات المحلية ونقل المعرفة وتعزيز الابتكار داخل المملكة. “نحن لا ننتج الأنسولين فقط. نحن نمهد الطريق للجيل القادم من المهنيين السعوديين، وتزويدهم بالمهارات والخبرات اللازمة للريادة في علوم الحياة والمستحضرات الصيدلانية الحيوية.”، توضح لمى صالح.
مستقبل الاكتفاء الذاتي للرعاية الصحية
تكتسب جهود المملكة العربية السعودية لتوطين إنتاج الأدوية زخما، ويعتبر تصنيع الأنسولين خطوة جريئة وعلامة فارقة في تحقيق مرونة الرعاية الصحية الوطنية. مع زيادة الطاقة الإنتاجية ونقل التكنولوجيا المتقدمة والاستثمار في الخبرات المحلية، تنفذ المملكة استراتيجيتها لاستدامة الرعاية الصحية على المدى الطويل.
بالنسبة لمرضى السكري والمتخصصين في الرعاية الصحية والمجتمع الأوسع، يمثل هذا التحول حقبة جديدة في مشهد الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية، حيث تؤدي الأدوية عالية الجودة المنتجة محليا إلى نتائج صحية أفضل للجميع