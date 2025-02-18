في إنجازٍ طبي يُضاف إلى سجل المملكة المشرف، نجح الفريق الجراحي بمستشفى الإمام عبدالرحمن آل فيصل – الحرس الوطني بالدمام – بقيادة الدكتور عبدالوهاب الشهراني، استشاري الجراحة العامة وجراحات الأورام وجراحات المناظير المتقدمة والروبوت الآلي وجراحات السمنة، في إجراء العملية العاشرة من نوعها لعمليات “ويبل“(Whipple) الضخمة بالمنظار لأورام رأس البنكرياس والقنوات الصفراوية.
ليسجل أول وأعلى مركز على مستوى المملكة والشرق الأوسط في إجراء هذا النوع المتقدم من العمليات المعقدة باستخدام تقنية المنظار دون الحاجة لأي جراحات تقليدية.
الدكتور عبدالوهاب الشهراني والذي أعرب عن سعادته الغامرة بوصوله إلى العملية العاشرة كرقم قياسي ليؤكد تميز الكفاءات الطبية السعودية وقدرتها على مواكبة أحدث التقنيات العالمية في المجال الطبي، مما يعزز مكانة المملكة كوجهة رائدة في الرعاية الصحية.
وذكر الشهراني أن هذا الإنجاز لم يكون بعد عون الله إلا بدعم حكومة المملكة في تمكين سواعدها ومراكزها الطبية ليحققوا إنجازات تجعل المملكة في مصاف دول العالم الأول في شتى المجالات، وتوفير جميع الإمكانيات وبأحدث التقنيات العالمية،.
وأكد الشهراني على مواصلة تميزه الطبي في جميع الجراحات “عمليات أورام الجهاز الهضمي المتقدمة والمعقدة” بأحدث التقنيات الطبية وبكل احترافية وتميز، والتي تضمن نسب نجاح عالية تنافس أكبر مراكز الأورام بالعالم.
يُذكر بأن عملية “ويبل” هي أحد الإجراءات الجراحية الرئيسية المستخدمة في علاج أورام البنكرياس، والتي يلجأ من خلالها الأطباء إلى إزالة رأس البنكرياس وجزء من الأمعاء الدقيقة يسمى الإثني عشر، وجزء آخر أصغر من القنوات الصفراوية الجامعة الخارجة من الكبد والمرارة والغدد اللمفاوية المتصلة بها (يتم ذلك كله باستخدام المناظير قليلة التدخل).