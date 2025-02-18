قال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء: إن المملكة لديها كثير من الأمور لمناقشتها مع الولايات المتحدة الأمريكية.جاء ذلك خلال استقباله – حفظه الله – في مكتب سموه بقصر اليمامة، أمس، معالي وزير الخارجية الأمريكي السيد ماركو روبيو.وقال سموه متحدثا إلى روبيو: «لدينا كثير من الأمور للحديث عنها ومناقشتها، سواء على مستوى العلاقات الثنائية أو أوضاع المنطقة وغيرها من المجالات.. سنكون سعداء بالعمل معك ومع الرئيس ترامب وإدارته.. بما يحقق مصلحة السعودية والولايات المتحدة وعديد من البلدان حول العالم».
وجرى خلال الاستقبال استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.
كما تم بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وتبادل وجهات النظر بشأنها، والمساعي المبذولة تجاهها لتحقيق الأمن والاستقرار.
وتشير مصادر مطلعة ان الاجتماع قد استغرق 3 ساعات