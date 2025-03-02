توصل فريق بحثي من كلية الصيدلة بجامعة الملك سعود بالرياض، بقيادة الدكتور عمر آل محمد، الدكتور ساري الصانع، إلى علاقة صداع الصيام بارتفاع مستويات “الببتيد” المرتبط بجين الكالسيتونين في الجسم.
وسلط البحث بعنوان “تأثير الصداع الناتج عن الصيام على الببتيد المرتبط بجين الكالسيتونين (CGRP) والعلامات الحيوية السريرية الأخرى في اليوم الأول من رمضان” ، على الأسباب الكامنة وراء صداع الصيام، حيث وجد الباحثون أن ارتفاع مستويات الببتيد المرتبط بجين الكالسيتونين، حيث أظهرت نتائج الدراسة السريرية على 173 متطوعًا أن نسبة صداع الصيام في اليوم الأول من رمضان بلغت 33%.
ويكتسب البحث أهمية خاصة أنه يركز على حالة تؤثر في شريحة واسعة من المجتمع أثناء الصيام، ويسعى الفريق البحثي إلى الوصول إلى نتائج تسهم في ابتكار وسائل طبية للوقاية من صداع الصيام أو تخفيف تأثيراته.
يذكر أن الدراسة نشرتها عدة مجلات علمية محكمة متخصصة في أبحاث الصداع على مستوى العالم.
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